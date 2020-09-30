Был за соглашение: Фокина уволили из группы по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский снял Витольда Фокина с должности первого замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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«Вывести из состава делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе В. Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — отмечается в указе главы государства.

В пресс-службе Зеленского пояснили, что Фокин отошел от «справедливой оценки» событий на востоке Украины.

«Представлять государство на любом уровне — это не шанс для личных взглядов и амбиций, это безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа», — отмечено в заявлении, которое было размещено на сайте президента.

В офисе Зеленского добавили, что «нельзя путать официальное с личным». «Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение», — уверены представители украинского президента.

Подчеркивалось, что «официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой».

Накануне Фокин заявил, что никогда не был и не будет «врагом России» и не видит доказательств того, что та ведет войну с Украиной. Свои слова он произнес на заседании комитета Верховной рады по госстроительству. После этого группа украинских парламентариев обратилась к Зеленскому с требованием отозвать Фокина из Трехсторонней группы, куда он был назначен президентом в середине августа.

Депутатов не устроила риторика Фокина о том, что примирение сторон в Донбассе должно проходить на основе минских соглашений. О том, что Фокин должен покинуть ТКГ заявил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кроме того, Фокин вновь заявил о необходимости всеобщей амнистии участников конфликта и назвал экс-президента Украины Петра Порошенко главным виновником продолжающегося противостояния.

После увольнения Фокина работа украинской делегации в ТКГ продолжится на основе «четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины», заверили в офисе Зеленского.

В релизе отмечалось, что цель делегации, «как и всего государства», — возвращение «исключительно на украинских условиях» всех «временно оккупированных территорий, людей, а также установление длительного мира».

Для этого членов украинской делегации призвали работать в группе «в режиме 24/7».

Высказывание Фокина о том, что он не видит доказательств ведения Россией войны против Украины, не единственное, которое вызвало резонанс в политических кругах. Ранее он в интервью «Страна.ua» заявил, что принятие особого статуса для Донбасса «не может не привести» к миру.

Кроме того, он подчеркивал, что выступает за всеобщую амнистию, то есть, по сути, он продвигал основные положения минских соглашений, которые стороны подписали еще пять лет назад.

В офисе Зеленского, в свою очередь, оправдывались и утверждали, что слова Фокина — это его личное мнение, которое не схоже с государственной позицией.

Фокина неоднократно критиковали за его высказывания. Так, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал заявления бывшего члена ТКГ «опасными для страны». Журналист Сергей Гармаш обращал внимание, что слова Фокина были искажены журналистами. А министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что слова Фокина провокационны и наносят стране колоссальный ущерб. Аваков призывал «гнать» его «как минимум на пенсию».

В то же время, сам Витольд Фокин предупреждал, что готов уйти с должности, если его предложения не будут восприняты.