Террористы разгромлены: Шойгу подвел итоги операции в Сирии

Российская военная антитеррористическая операция в Сирии была необходима, благодаря ей удалось сохранить сирийскую государственность, победить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и предотвратить распространение терроризма в других странах, говорится в статье министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, опубликованной в газете «Красная звезда» в честь пятилетия операции России в Сирии.

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«Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — подчеркнул Шойгу.

Активная фаза операции РФ длилась 804 дня: с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года.

К тому моменту, как она началась, под контролем террористов было более 70% территории Сирии, они наступали на всех направлениях и повсеместно теснили правительственные войска.

«В какой-то момент стало понятно, что эта сила напрямую угрожает уже не региону, а всему миру. В том числе России. Это была структура, планировавшая в будущем навязать свои порядки всему человечеству», — объяснил генерал армии.

Глава оборонного ведомства сообщил, что при поддержке российской авиации сирийские вооруженные силы освободили от террористов 1 024 населенных пункта. В результате под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения оказалось 88% территории страны, подчеркнул министр.

Россия предотвратила крушение сирийской государственности, остановила гражданскую войну, разгромила ИГ и нанесла серьезный урон всему международному террористическому подполью, поскольку нарушила его каналы подпитки ресурсами и финансами, обратил внимание Шойгу.

По его словам, также удалось предотвратить проникновение на территорию России более 3 тыс. россиян, которые уехали воевать в рядах террористических организаций и планировали заниматься террористической деятельностью по возвращении.

С геополитической точки зрения своим военным присутствием в регионе Москва сохранила баланс сил на Ближнем Востоке и выступила ключевым гарантом региональной безопасности, написал глава ведомства.

По данным министерства обороны РФ, с начала российской операции в Сирии было уничтожено более 130 тыс. террористов.

«По результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 тыс. 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4,1 тыс. топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. боевиков из Российской Федерации и стран СНГ», — уточнил Шойгу.

Он подчеркнул, что теперь террористическая организация «Исламское государство» в Сирии полностью разгромлена и ни один террорист не проник в Россию.

«Задача, поставленная Верховным главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация «Исламское государство» в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию», — написал министр.

Российская операция в Сирии против группировки «Исламское государство» стала первой крупной кампанией Москвы на территории иностранного государства после операции в Афганистане.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года, на это у них есть разрешение официального правительства страны. Москва действует в Арабской республике по запросу ее президента Башара Асада.

Военнослужащие и сотрудники военной полиции России оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование территорий и содействуют примирению сторон в гражданском конфликте. Российские военнослужащие также патрулируют районы на севере Арабской республики, предотвращая таким образом столкновения между частями турецкой армии и курдскими формированиями.