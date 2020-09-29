Жалобы на расизм: британец с русскими корнями судится с армией

В Великобритании солдат российского происхождения подал в суд на министерство обороны страны за расовую дискриминацию. Как пишет The Telegraph, 33-летнего Глеба Стешова не взяли в разведывательный корпус из-за опасений британских спецслужб — в ведомстве уверены, что военнослужащий якобы может стать шпионом России.

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Семья Стешова переехала в Великобританию 20 лет назад в поисках убежища от КГБ. Это обстоятельство стало одной из причин его поступления в британскую армию, так как мужчина был чрезвычайно благодарен Соединенному Королевству за помощь его семье.

Отдать свой долг новой родине он хотел как переводчик в разведке и вступил в парашютный полк, чтобы впоследствии перейти в разведкорпус. Однако все попытки Стешова стать разведчиком провалились. По его словам, минобороны Великобритании сфальсифицировало результаты языкового экзамена и добавило компрометирующие документы в его досье.

Кроме того, он утверждает, что во время службы столкнулся с жестоким отношением со стороны других солдат из-за своего происхождения. Стешова заставляли маршировать и петь русские песни перед начальством, а также издевались и спрашивали, почему он решил не идти в армию России.

Официально жалобы на жестокое отношение солдат не подавал. Тем не менее эти инциденты были включены в его дело против военного ведомства Великобритании.

Касательно попыток поступления Стешова в разведывательный корпус, согласно его показаниям, ситуация несколько неоднозначная. Он уверен, что получил отказ в назначении на должность переводчика по «абсурдно странным» обстоятельствам. При этом первое прошение солдата отклонили вполне законно, поскольку на тот момент он был гражданином Великобритании менее 10 лет.

Однако во второй раз Стешов не получил назначения, так как не смог сдать экзамен по русскому языку. В третий же раз отказ пришел из-за плохого знания английского, что сам солдат активно оспаривает. В частности, военный приводит в пример своих коллег, которым удалось добиться назначения с более низкими баллами за экзамены.

Относительно русского языка у Стешова к ведомству особые претензии, он утверждает, что получил достаточно высокий балл на экзамене шесть лет назад, а результаты повторной сдачи теста, по его словам, были сфальсифицированы. После трех попыток пробиться в разведывательный корпус мужчина покинул армию Великобритании, что также перекликается с его иском к минобороны.

В итоге военный потребовал от ведомства возместить ему потерянный заработок, потому что он был вынужден уйти из армии из-за дискриминации. Кроме того, Стешов желает получить компенсацию за моральный и телесный вред, полученный во время службы, а также настаивает на устранении «неверных» результатов экзаменов из его досье.

Как отмечает The Telegraph, военный требует, чтобы суд обязал минобороны Великобритании принять меры для «снижения дискриминационного поведения» в британской армии. В то же время в ведомстве отвергают все обвинения со стороны Стешова, об этом сказал представитель министерства Роберт Моретто.

«Мы отрицаем, что ответчик в описанной форме или какой-либо другой дискриминировал истца по национальному признаку, преследовал его из-за нежелательного поведения, связанного с нацией, или подвергал его виктимизации», — заявил Моретто.

Он также подчеркнул, что ведомство придерживается положений закона о равенстве от 2010 года — инициатива, в частности, направлена на защиту от дискриминации по расовому признаку в британском обществе.

В настоящее время судебный процесс по делу Стешова продолжается, пока сложно прогнозировать, каким будет его завершение, но как минимум требование военного по компенсации за моральные и телесные повреждения может быть отклонено за истечением срока давности.

К слову, разбирательство проходит на фоне обсуждения в британском правительстве изменений законодательства о правах человека. По информации The Sunday Telegraph, Лондон собирается лишить мигрантов и беженцев возможности использовать законодательство, чтобы избежать депортации — это противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Подобные изменения, вероятно, приведут к новым трениям между Лондоном и Брюсселем, так как ЕС требует от Великобритании соблюдения конвенции для правового сотрудничества, а также может ударить по мигрантам на территории Соединенного Королевства, к которым отчасти относится и Стешов.