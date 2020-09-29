Ответ Баку: Армения готова применить системы широкого радиуса

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о готовности вооруженных сил страны перейти к применению ударных систем большой дальности в ответ на действия азербайджанских военных, которые, по данным Еревана, используют тяжелые огнеметы.

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«С раннего утра азербайджанские ВС в целях наступления вдоль всей линии фронта используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1, РСЗО (реактивные системы залпового огня — «Газета.Ru») «Смерч» и иные системы. ВС Армении предупреждают, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большей дальности и разрушительной мощи», — заявила она.

По ее словам, действия Азербайджана меняют логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень.

Ранее Армения уже предупреждала о готовности применить в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе ракетные комплексы «Искандер». Об этом, в частности, говорил в интервью РИА «Новости» армянский посол в России Вардан Тоганян. По его словам, это произойдет, если Турция, поддерживающая Азербайджан, задействует истребители F-16.

«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и «Искандеры», — отметил посол. При этом он уточнил, что на данный момент для борьбы с вражескими беспилотниками достаточно и других систем противовоздушной обороны (ПВО).

Армения получила от Москвы оперативно-тактические комплексы «Искандер» в 2016 году.

Турция пообещала Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне нынешнего обострения ситуации в Карабахе. «Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

При этом в Анкаре отметили, что сейчас нет необходимости отправлять своих военных в зону конфликта.

Накануне представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш. По данным Еревана, армия обороны Карабаха успешно противостоит нападениям.

В частности, минобороны Армении заявило об уничтожении более 370 азербайджанских военных, 22 танков и десяти единиц иной техники.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что армянские ВС совершили нападение на населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанной республике. По информации военных Азербайджана, в результате этого обстрела погибли гражданские и военные.

При этом в оборонном ведомстве Армении сообщили, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване утверждали, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в то же время заявили об артиллерийском обстреле, которому подверглись ее мирные населенные пункты, в частности столица Степанакерт. На фоне происходящего власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию также объявила и Армения — это произошло впервые в истории страны.

В ответ на такие действия введение военного положения в ряде городов и регионов объявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, он установил в стране комендантский час и объявил частичную мобилизацию.

На следующий день после обострения ситуации премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета Безопасности страны, в ходе которого обсуждался вопрос нанесения армянскими силами «соразмерного удара» по противнику на линии соприкосновения.

Конфликт в Нагорном Карабахе не прекращается еще с 1988 года, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. В 1992-1994 годах произошло вооруженное противостояние, в ходе которого Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года продолжаются переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.