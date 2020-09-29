Противоречивые данные: Баку опроверг сообщения о сбитом самолете

Самолет Азербайджана не был сбит в Нагорном Карабахе, а информацию о том, что этот инцидент имел место, распространяет Армения с целью дезинформации, сообщил РБК начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

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«Распространенное армянской стороной сообщение о сбитом в вечерние часы самолете Военно-воздушных сил Азербайджана является ложью и дезинформацией», — заверил он.

Полковник подчеркнул, что все авиационные средства азербайджанской армии находятся в рабочем состоянии и остаются в строю.

Накануне пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армии удалось уничтожить самолет азербайджанских ВВС. Он уточнил, что самолет сбили в районе города Мартуни. Деталей Погосян не привел.

Как передавало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Армении, речь идет о самолете Ан-2. Но в открытых источниках отсутствует информация о наличии в составе ВВС Азербайджана самолетов такого типа.

Ан-2 («кукурузник») — это биплан, который производили в СССР еще с 1947 года. Обычно его использовали для перевозки пассажиров на местных авиалиниях в учебных и сельскохозяйственных целях.

Утром 29 сентября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС страны в ходе боев в Карабахе сбили вертолет. Комментария от Баку пока не последовало.

Незадолго до этого Ереван и власти Карабаха заявляли, что уничтожили беспилотники азербайджанской стороны и десять танков. «На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны [Карабаха], потерял в танковом бою десять единиц бронетехники», — указано в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Азербайджан, в свою очередь, заявил, что были убиты несколько сотен армянских военнослужащих и выведены из строя несколько десятков танков. При этом официальных данных о потерях азербайджанской стороны нет.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана тогда заявило, что армянские ВС обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанной республике.

По информации Баку, в результате этого нападения погибли гражданские и военные.

В свою очередь, оборонное ведомство Армении заявило, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». Как утверждали в Ереване, Баку «начал наступление» на карабахском направлении. При этом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили об артиллерийском обстреле, которому подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В связи с такими действиями власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию также объявила Армения — впервые в своей истории.

Следом введение военного положения в ряде городов и регионов утвердил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также установил в стране комендантский час и объявил о частичной мобилизации.

Турция пообещала, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе. «Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

При этом в Турции отмечают, что на данный момент не видят необходимости отправки своих военных в зону конфликта.

Посол Армении в России Вардан Тоганян предупредил, что в случае, если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, Ереван применит российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандеры». Вместе с тем он отметил, что пока для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО. Армения в 2016 году стала первым зарубежным партнером Москвы, который получил данную систему.

О возможности применения «Искандеров» ранее говорил и представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В Баку в ответ заявили, что смогут подготовить «адекватный ответ».

Тем временем ряд государств, в том числе Россия и Франция, призывают стороны к сдержанности.