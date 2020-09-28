Чем воюют: каким оружием располагают Ереван и Баку

Личный состав

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В Армении проживает 3 млн человек, почти половина из них, по данным рейтинга Global Firepower, пригодна к военной службе. В Азербайджане процентное соотношение иное: там к военной службе пригодны 38% населения, однако важно учитывать и общую численность населения страны — в республике проживают 10 млн человек, что означает, что пригодными к несению военной службы, согласно открытым источникам, являются 3,8 млн человек.

Проигрывает Армения и составом вооруженных сил мирного времени — 45 тыс. военнослужащих, против 131 тыс., которые несут службу в ВС Азербайджана.

Большая часть военнослужащих армии Азербайджана (119 тыс. человек) состоит в сухопутных войсках. Еще 8 тыс. – в ВВС и ПВО, 4,2 тыс. — в ВМС.

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В подготовленном мобилизационном резерве у Армении на 650 тыс. человек меньше: 200 тыс. против 850 тыс.

Военная техника

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Отстает Армения от своего соперника и в вопросе количества военной техники. Ереван может противопоставить азербайджанским ВС 320 танков. В распоряжении Баку, по имеющимся данным, — 765 единиц. Большую часть танков Армении (277 единиц) составляют Т-72. Также у армянских военных есть 42 Т-55 и один Т-90С. Аналогичной техникой располагает и Азербайджан, но в большем объеме: 200 Т-90С, 470 Т-72 и 95 Т-55.

Кроме того, у Армении примерно втрое меньше боевых бронированных машин: 750 единиц против более 2600. На вооружении Еревана — 158 БМП-2, 247 БМП-1, 17 БРМ-1К, 120 БРДМ-2, десять БМД-1, 114 БТР-80, 63 БТР-70, 19 БТР-60 и другое. У Баку при этом — 120 БМП-3, 250 БМП-2, 43 БМП-1, 88 БРДМ-2, 20 БМД-1, 500 БТР-80/82, три украинских БТР-3, десять БТР-60, 132 БТР-70 и другое оружие, в том числе канадское, израильское, турецкое американское и из ЮАР.

Численность самоходной артиллерии Азербайджана превышает армянскую в десять раз.

У Армении есть только десять 122-мм 2С1 «Гвоздика» и 28 152-мм 2С3 «Акация». При этом у Азербайджана — 24 152-мм гаубицы 2С19 «Мста-С», 12 203-мм пушек 2С7 «Пион», 100 чешских 152-мм самоходных пушек-гаубиц vz.77 «Дана», 83 152-мм гаубицы 2С3 «Акация», 170 122-мм гаубиц 2С1 «Гвоздика» и другое.

Меньшая разница у сторон — в буксируемой артиллерии. Азербайджан опередил Армению всего на 85 единиц. У Еревана 26 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б», 34 152-мм пушек-гаубиц Д-20, две 152-мм пушки-гаубицы Д-1, 69 122-мм пушек Д-30, 36 100-мм противотанковых пушек МТ-12, а также 35 85-мм пушек Д-44.

У Баку — 129 122-мм пушек Д-30, 24 152-мм пушки-гаубицы Д-20, 18 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б», 36 130-мм пушек М-46, 18 120-мм самоходных артиллерийско-минометных установок на шасси БМП-3 2С31 «Вена», 60 2С9 «Нона» и другое оружие.

У Армении в четыре раз больше ракетных комплексов сухопутных войск: Ереван располагает 16 единицами, в том числе четырьмя 9К270 «Искандер», восьмью 9К72 «Эльбрус» и четырьмя 9К79-1 «Точка-У», тогда как Баку — только четырьмя 9К79-1 «Точка-У».

Говоря о реактивных системах залпового огня, стоит отметить, что у Армении около 70 единиц, в числе которых шесть китайских AR1A, четыре WM-80, 47 советских БМ-21-Град и другие. При этом у Азербайджана более 450 таких систем,

в том числе десять «Полонезов», 50 9К58 «Смерч», столько же ТОС-1 «Буратино», 120 БМ-21 «Град», 35 T-122 Sakarya производства Китая и Турции, 73 чешских RM-70 Vampire. Также на вооружении Баку много израильского оружия: 80 Lynx, 30 EXTRA и пять ATMOS 2000.

Кроме того, на вооружении войск ПВО Армении находятся ЗРС С-300В, ЗРК Тор-М2КМ, Бук-М2, С-125 «Нева»/»Печора-2М2, «Круг», «Куб», С-75, «Оса», Стрела-10СВ», ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗУ-23-2, «Верба», Игла», Стрела-2». Точных данных об их количестве и техническом состоянии нет.

При этом ПВО Азербайджана располагают одним дивизионом израильских ЗРС Барак-8 из девяти пусковых установок, двумя дивизионами С-300ПМУ2 «Фаворит» с 16 пусковыми установками, до 54 пусковых установок С-125-2ТМ «Печора-ТМ», 18 пусковыми установками Бук-М1-2 и Бук-МБ, восьмью Тор-М2Э, а также белорусскими Т38 «Стилет» и израильскими SPYDER SR.

Военно-воздушные силы

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У Азербайджана в семь раз больше истребителей, чем у Армении. Если у Еревана четыре Су-30СМ и один МиГ-25, то у Азербайджана 13 МиГ-29, два МиГ-29УБ, а также до 20 МиГ-25П, МиГ-25ПД и Миг-25РБ.

Армянские военные располагают 14 бомбардировщиками и штурмовиками: 12 Су-25 и двумя Су-25УБК. При этом у Азербайджана два Су-24, 16 Су-25, три Су-25УБ и десять итальянских Aermacchi M-346.

Среди 17 боевых вертолетов у Армении 15 Ми-24 и два Ми-9, а у Баку — 26 Ми-24 и 12 Ми-24G. При этом транспортно-боевых вертолетов у армянских военных 17, в том числе десять Ми-8МТ и семь Ми-2, а у азербайджанских военных — семь Ми-2, 13 Ми-8, 20 Ми-171В и три Ка-32.

Количество самолетов военно-транспортной авиации в двух государствах несильно отличается: в Армении три Ил-76, а в Азербайджане один Ан-12 и три Як-40.

Самое слабое место в вооруженных силах как Азербайджана так и Армении — как раз военно-воздушные силы и армейская авиация.

Боевой и численный состав ВВС обоих государств не позволяет в полном объеме решить ни одну из возможных оперативных задач в наступательной (оборонительной) операции. К примеру, к таковым относятся завоевание (участие в завоевании) огневого превосходства и превосходства в воздухе; дезорганизация систем управления войсками, оружием, разведки и РЭБ противника, разгром противостоящих группировок сухопутных войск противника.

У Азербайджана, безусловно, сильна беспилотная составляющая (созданная с помощью турецкой стороны), и она уже более чем успешно показала себя в боях, но для господства в воздухе только БЛА все же недостаточно.

Армейская авиация у обеих сторон конфликта оставляет желать лучшего. Количество как боевых, так и транспортных вертолетов откровенно мало. В условиях горной местности исключительное значение приобретает захват господствующих высот. Эти задачи успешно решаются высадкой тактических воздушных десантов. Однако наличный состав транспортных вертолетов не позволяет поднять в воздух даже мотострелковый батальон.