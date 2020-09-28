«Бардак»: депутат Рады обвинил власти в крушении Ан-26

Катастрофа с самолетом Ан-26 под Харьковом произошла из-за «мнимых военных реформ» и «бардака» во власти Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Пресс-релиз его выступления разместили на сайте партии.

Парламентарий заявил, что в вооруженных силах Украины существуют проблемы с техническим обеспечением, которое не улучшилось, несмотря на проведенные реформы.

«Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ — разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет. Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику. И этот сюрреализм забирает человеческие жизни», — возмутился Кива.

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По словам депутата, проведенная при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко реформа армии свелась только к изменению формы военнослужащих.

Руководство Украины не отреагировало на трагедию должным образом, убежден Кива. По его словам, ситуация в ВСУ может измениться, только «когда к власти придут профессионалы».

«Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию!» — констатировал депутат.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября во время выполнения учебного полета. По факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. На данный момент существуют четыре версии катастрофы, которые проверяет государственное бюро расследований: ошибка экипажа, техническая неисправность, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, а также проблемы с техобслуживанием самолета.

На борту разбившегося воздушного судна находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов.

25 человек погибли сразу. Двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.

По словам главы Харьковской областной администрации Алексея Кучера, пилоты самолета Ан-26 перед катастрофой обсуждали возможность посадки. «Ребята были на связи за минуту до начала падения. Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту — все... », — приводят его слова на сайте областной госадминистрации.

Он отметил, что бортовые самописцы самолета уже изъяли, но их еще не расшифровали. Их собираются изучить в ближайшее время.

Выживший курсант Вячеслав Золочевский рассказал, что пришел в себя около обломков борта и попытался начать тушить горевшего рядом товарища, но в какой-то момент снова потерял сознание.

«Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре <…> После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге», — приводит слова выжившего военного Алексей Кучер, которого цитирует издание «Суспильне».

Кучер навестил Золочевского в больнице, где побеседовал с ним. Ранее сообщалось, что курсант выпрыгнул из самолета, но губернатор опроверг эту информацию. Выживший военный помнит не все, поскольку в какой-то момент он потерял сознание.

Выжившего курсанта посетил в военном госпитале и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтожен самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти», — написал Зеленский.

Отец Вячеслава Золочевского Виталий Золочевский рассказал газете «Сегодня», что у его сына нет переломов, только ушибы.

Курсант также получил сотрясение мозга и травмировал ногу.

«Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга», — сказал Золочевский-старший.

Сам он работает в сфере авиации и пережил три падения. «Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца», — сообщил собеседник газеты «Сегодня».