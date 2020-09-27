Обострение в Нагорном Карабахе: Армения объявила всеобщую мобилизацию. LIVE

Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в зоне конфликта пишет, что турецкая техника после учений в Нахичеване оставалась в азербайджанских частях.

Указывается, что Баку и Анкара якобы готовят «информационный вброс» о планах Еревана напасть на Нахичевань. Такое развитие событий сможет обеспечить почву для вмешательства Турции в конфликт.