Обострение в Нагорном Карабахе: Армения объявила всеобщую мобилизацию. LIVE

Вместе с тем Азербайджан и сам обвинил Армению в распространении дезинформации.
«Армянами распространяются старые видеокадры, которые не отрадают действительности. Призываем население быть внимательным, не верить подобной дезинформации и следить за официальной информацией», — заявил помощник президента Алиева, заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в зоне конфликта пишет, что турецкая техника после учений в Нахичеване оставалась в азербайджанских частях.
Указывается, что Баку и Анкара якобы готовят «информационный вброс» о планах Еревана напасть на Нахичевань. Такое развитие событий сможет обеспечить почву для вмешательства Турции в конфликт.
Минобороны нагорного Карабаха опровергло заявление Азербайджана о занятии 6 сел.
Минздрав Армении, тем временем, на фоне боев в Нагорном Карабахе призвал граждан сдавать кровь.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненых среди населения и военных после обстрела со стороны ВС Армении.
«Утром в воскресенье (27 сентября) ВС Армении начали обстреливать позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в разных направлениях линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различного вооружения, в том числе из крупнокалиберного. Это очередная военная провокация Армении. В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника», — цитирует РИА «Новости» слова Алиева.
В минобороны Армении уточнили количество уничтоженной вооруженными силами военной техники Азербайджана: четыре вертолета, около 15 беспилотников, 10 танков и одну боевую машину пехоты.
Информацию об «особождении» шести сел Азербайджаном в Армении восприняли с иронией.
«Шесть сел… Берите выше — 10 городов. Да, черт возьми, вы так и не научились хотя бы делать правильный фотошоп города Физули», — написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.
Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о полной поддержки со стороны Анкары Азербайджану по ситуации в Нагорным Карабахе.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили крупномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе.
«Сопредседатели обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Мы категорически осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленной потере жизней, включая мирных граждан. Сопредседатели призывают стороны немедленно прекратить боевых действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта», — говорится в заявлении ОБСЕ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев днем 27 сентября провел заседание Совета безопасности страны. Подробности встречи пока что неизвестны.
Ситуацию в зоне конфликта уже обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.
Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль стратегических высот и шести сел, находящихся под контролем ВС Армении.
«Ряд стратегических высот уже находятся под контролем нашей армии. В том числе освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Йухары, Абдулрахманлы Физулинского района, Бойук Меджанли и Нюзгар Джабраильского района», — заявил пресс-секретарь ведомства Анар Эйвазов.
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, тем временем, заявил, что при ракетно-артиллерийском обстреле со стороны Азербайджана задета также территория Армении. «В ходе ракетно-артиллерийских операций против Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — «Газета.Ru») были нанесены удары и в направлении Вардениса», — завил он на брифинге (цитата по РИА «Новости»).
«Sputnik.Армения» сообщает, что в центре Еревана собрались несколько сотен человек, которые просят отправить их на передовую в Нагорный Карабах.
Всего, по заявлением Еревана, войска Нагорного Карабаха уничтожили два вертолета, 15 беспилотников и бронетехнику Азербайджана.
Баку факт уничтожения своей военной техники отрицает.
Минобороны Армении опубликовало видео обстрела азербайджанских танков на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В то же время, Азербайджан не считает необходимым объявлять всеобщую мобилизацию, а армия республики укомплектована, говорится в заявлении Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву.
«В связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении, в аппарат госслужбы, ее местные отделения и подразделения продолжают поступать многочисленные обращения от наших граждан, которые желают добровольцами отправиться воевать на передовой, в также которые готовы оказать свою посильную помощь. Следует отметить, что призыв граждан на военную службу осуществляется согласно действующим нормативным актам», — цитирует РИА «Новости» заявление Баку.
Азербайджан и Армения уже выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. В частности, минобороны Азербайджана заявило, что огонь открыт армянской стороной. Минобороны Армении утверждает, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
«Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты», — написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Буквально сразу Нагорный Карабах ввел военное положение и объявил мобилизацию. Позже стало известно, что аналогичные шаги предприняла Армения.
Добрый день, читатели «Газеты.Ru».
Утром 27 сентября пришли новости об обострении ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента непризнанной республики заявил, что азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе столицу Степанакерт.
Обстановка накалилась достаточно быстро. «Газета.Ru» следит за событиями в регионе и рассказывает о главных из них в режиме реального времени.