Эскалация в Карабахе: подбиты танки, вертолеты и средства ПВО

Утром в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе произошли новые боевые столкновения армий Азербайджана и Армении, стороны по традиции обвиняют друг друга в эскалации.

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Все началось с сообщения Баку о том, что около шести утра (5.00 мск) армянские военные обстреляли из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта.

Также, по заверению азербайджанской стороны, под огонь армянских сил попали гражданские населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, передает Sputnik.

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон», — сообщает МИД Азербайджана.

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook указал, что именно Азербайджан является инициатором конфликта.

«Уважаемые люди, гордые граждане Республики Армения, гордые граждане Республики Арцах, гордые армяне диаспоры. Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости», — пояснил он.

Политик также назвал сообщения Баку источником «враждебных потоков информации» и выразил уверенность в победе Армении в этом конфликте.

Как уточнило правительство Арцаха, азербайджанцы атаковали из артиллерийских орудий Степанакерт и несколько сел, а затем перешли в прямое наступление по всей приграничной линии. Карабах пообещал Баку дать «военно-политический ответ».

В Ереване также подтвердили начало боевых действий.

«Наш ответ будет соразмерным, и всю ответственность за ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана», — пообещало Минобороны Армении.

Вскоре пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские военные подбили три азербайджанских танка, а также два вертолета и три беспилотника.

«Противник понес потери в живой силе и технике. Бои продолжаются», — сообщили в Ереване.

Со своей стороны, в Баку сообщили о начале контрнаступательной операции по всему фронту в «целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения».

«Личный состав и танковые подразделения при поддержке ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и БПЛА, обнаружив большое количество живой силы, военных объектов и боевой техники Армении, расположенные на передней линии и в глубине обороны, уничтожают их», — сообщает Азербайджан.

Основные бои разворачиваются на Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях.

По словам азербайджанских военных, в ходе боев ими были уничтожены 12 зенитно-ракетных комплексов OSA противовоздушной обороны Армении.

«Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается», — сообщили в Баку, заверив, что «полностью контролируют» ситуацию и «подавляют боевые точки военных Армении».

Также, в Ереване обвинили Баку во лжи касательно якобы внезапности эскалации. Шушан Степанян указала, что в Баку планировали и долгое время готовили утреннюю воскресную «контратаку».

«Любой, кто обладает базовыми военными знаниями, знает, что планирование операции контратаки занимает недели. Через несколько минут после официального объявления об эскалации азербайджано-турецкие СМИ опубликовали материалы с передовой, что еще раз доказывает, что провокация, инициированная Азербайджаном, была спланирована заранее», — пояснила она.

Также она сообщила, что карабахская армия ударила по расположению азербайджанских военных на северо-восточном направлении.

На фоне происходящего министр обороны Армении Давид Тоноян провел телефонный разговор с помощником председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Министр рассказал о ситуации на границе и подчеркнул, что Азербайджан развязал очередную провокацию», — пояснили в Ереване.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заверил, что вся ответственность за произошедшие боестолкновения, а также за дальнейшую вероятную эскалацию конфликта полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

«Преднамеренные нападения Армении на населенные пункты и мирных жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года», — заявил он.

Между Арменией и Азербайджаном существует давний конфликт за Нагорный Карабах, которых в 1988 году объявил о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах на его территории прошли масштабные боевые действия, после чего Азербайджан потерял контроль как над Карабахом, так и над еще семью примыкающими к нему районами.

В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ с несколькими сопредседателями — Россией, Францией, США. Стороны пытаются при помощи переговоров провести мирное урегулирование конфликта.