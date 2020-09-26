Догнать Китай: флот США хочет заполучить более 500 кораблей

Планируемое к более детальной разработке исследование Future Navy Force Study (Исследование военно-морских сил будущего) уже показывает, что американский флот движется к более легким силам, с гораздо большим количеством кораблей, но в то же время меньшим количеством авианосцев и крупных надводных боевых единиц. Вместо этого ВМС США будут включать существенно больше небольших надводных кораблей, беспилотных судов и подводных лодок, а также расширенные силы материально-технического обеспечения.

Реклама

Две исследовательские группы, созданные по поручению министра обороны Марка Эспера, должны разработать облик флота будущего численностью в 480-534 кораблей с учетом пилотируемых и беспилотных платформ. Этот боевой состав, по меньшей мере, на 35 процентов больше численности флота по сравнению с текущим целевым показателем, который пока выглядит следующим образом — к 2030 году иметь 355 кораблей.

Все эти цифры взяты из апрельского проекта материалов для исследования Future Navy Force Study, проведенного канцелярией министра обороны. Хотя число, вероятно, несколько изменится в окончательных рекомендациях, недавно отправленных Марку Эсперу, планы, обсуждаемые в апреле, примечательны. Они отражают то, что, вероятно, будет серьезным сдвигом в структуре ВМС США будущего.

Самое главное, ожидается, что американский флот станет существенно больше, чем это планировалось совсем недавно.

Сам Эспер намекнул на это в своих комментариях на прошлой неделе. Как ранее писала «Газета.Ru», в своем выступлении в стратегическом исследовательском центре RAND Corporation он сказал, что проведенное исследование «послужит нашим ориентиром, когда мы примем решение, разработаем соответствующие программы, и создадим флот будущего, а также проведем последующую оценку в избранных областях».

«Короче говоря, это будут сбалансированные военно-морские силы численностью более чем 350 кораблей как с экипажами, так и в беспилотном варианте, и они будут построены в соответствующие сроки и с учетом имеющихся средств», — добавил он.

Помимо этого, глава военного ведомства США призвал к существенному увеличению финансирования кораблестроения.

Действительно, боевой состав перспективных ВМС США в целом отражает концепцию более легкого флота, более зависимого от беспилотных кораблей или судов с небольшими по численности экипажами, которую Марк Эспер описал в интервью Defense News в феврале этого года.

«Один из способов быстро достичь флота существенно большей численности — перейти к кораблям с экипажами небольшой численности, которые со временем могут стать беспилотными», — сказал тогда Эспер.

Исследование военно-морских сил будущего, которое курирует заместитель министра обороны Дэвид Норквист, началось в январе после того, как Марк Эспер решил, что хочет получить независимый взгляд на структуру и численность ВМС США будущего.

Заместитель министра обороны поручил трем рабочим группам предоставить свою версию идеального облика флота на рубеже 2045 года. В работе приняли участие коллективы от Управления оценки затрат и программ Пентагона, Объединенного штаба, ВМС и группы из Гудзоновского института (научно-исследовательская организация, изучающая тенденции экономического, технологического и политического развития, штаб-квартира в г. Индианаполисе, штат Индиана).

Предполагается, что рекомендации рабочих групп будут учтены при формировании плана кораблестроения и бюджетного запроса ВМС на 2022 финансовый год.

Исследование военно-морских сил будущего — это совместная работа аппарата заместителя министра обороны, Объединенного штаба и Департамента военно-морских сил для оценки вариантов структуры перспективных военно-морских сил и отработки 30-летнего плана кораблестроения.

«Несмотря на то, что влияние пандемии COVID-19 сказалось на некоторых составных частях исследования, тем не менее, работа будет завершена в конце 2020 года и своевременно предоставит аналитическую информацию для обоснования Обзора программного бюджета 22», — сообщил официальный представитель ВМС США лейтенант Тим Пьетрак.

Апрельские документы, которые оказались в распоряжении Defense News, включали варианты флотов, разработанные CAPE (Cost Assessment & Program Evaluation office, Управления оценки затрат и программ Пентагона) и Гудзоновского института (Hudson Institute). Как сообщается, издание Defense News не имело доступа к данным ВМС об исследовании FNFS (Future Navy Force Study, Исследование военно-морских сил будущего).

Скорее всего, ни одна из разработанных версий не станет окончательным вариантом, отраженным в FNFS.

Цифры, однако, дают представление о кардинально ином облике американского флота будущего. Как ожидается, с ним окончательно определятся в конце этого года.

Флоты, разработанные командами CAPE и Hudson Institute, соответствуют требованиям увеличения количества и разнообразия кораблей при одновременном возрастании количества систем вертикального пуска и их огневых возможностей. При этом расходы на содержание ВМС должны выглядеть как можно более стабильными. Более того, создаются необходимые ограничения, чтобы руководство флота не смогло бы управлять по своему усмотрению этими расходными статьями.

Что касается апрельских предварительных соображений, команды CAPE и Hudson Institute поддержали сокращение количества атомных ударных авианосцев до девяти с нынешних 11, что фактически дало бы США восемь боеготовых авианосцев, причем один корабль всегда бы находился в капитальном ремонте и перезагрузке реакторов. В исследовании Hudson Institute также содержится призыв инвестировать средства в строительство четырех легких авианосцев.

Флот в варианте CAPE предполагает боевой состав в 80-90 крупных надводных кораблей, что примерно соответствует уровню сегодняшних 89 крейсеров и эсминцев. Hudson Institute стремился немного сократить это количество и вместо этого финансировать строительство более легких корветов с оптимальными по численности экипажами, к чему эта научно-исследовательская организация призывала и в прошлом.

В обеих разработках предполагалось иметь в составе флота от 65 до 87 больших беспилотных надводных кораблей или корветов с экипажами оптимальной численности.

Это, как надеются в ВМС США, увеличит огневые возможности систем вертикального пуска, чтобы в будущем компенсировать вывод из боевого состава флота эсминцев класса Arleigh Burke и четырех атомных подводных лодок, переоборудованных для пуска крылатых ракет морского базирования.

Оба варианта перспективного флота предполагали увеличение числа небольших надводных кораблей, при этом исследование CAPE установило верхний предел в 70 кораблей, а Hudson Institute рекомендовал максимум 56.

В обоих разработанных вариантах флота считается целесообразным небольшое увеличение количества ударных подводных лодок по сравнению с текущими требованиями в 66 кораблей. В то же время планируется значительный рост больших беспилотных подводных лодок. Это количество определяется в районе от 40 до 60 единиц. Идея заключается в том, чтобы сверхбольшой беспилотный подводный аппарат мог бы «выполнять монотонные миссии по наблюдению» или «очень опасные миссии», освобождая более сложные пилотируемые платформы для других задач.

Что касается десантных кораблей, то в обоих вариантах флотов будущего количество десантных транспортов-доков типа LPD-17 сокращено с нынешних 23 до 15-19.

Что касается универсальных десантных кораблей (УДК), CAPE предпочел оставить их на текущем уровне из 10 судов, в то время как Hudson Institute выступил за сокращение УДК до пяти единиц, при этом сэкономленные средства реинвестировать в строительство четырех легких авианосцев.

Исследования обоих организаций планируют иметь в составе флота от 20 до 26 легких десантных кораблей морской пехоты, которые требуются для переброски морской пехоты и необходимых материальных средств на острова Тихого океана.

Оба варианта флотов значительно расширили логистические силы, причем большое увеличение произошло за счет небольших судов, подобно судам поддержки нефтяных платформ. Обоим флотам потребовалось от 19 до 30 «малых логистических судов будущего». Флоты CAPE и Hudson Institute также увеличили количество судов-танкеров от 21 до 31 по сравнению с сегодняшними 17.

Это должно соответствовать тому, что морская пехота и ВМС США в настоящее время говорят о необходимости переосмыслить тыловое и технической обеспечение для более «распределенной вооруженной борьбы» в зоне Тихого океана.

Флот Hudson Institute потребовал значительного увеличения количества вспомогательных судов с нынешних 33 до 52 кораблей. Вариант CAPE призвал к тому, чтобы флот оставался примерно таким же. К этим судам относятся сухогрузы, экспедиционные скоростные транспорты, экспедиционные перегрузочные доки и экспедиционные морские базы.

В общей сложности оба флота составляют от 316 до 358 «традиционных» кораблей, но когда в боевом составе ВМС были объединены новые классы кораблей и беспилотные суда, численный состав флота превысил 500 единиц и более.

Как ранее писала «Газета.Ru», призыв переориентировать финансирование ВМС США на кораблестроение прозвучал на фоне ускоряющейся гонки военно-морских вооружений на Тихом океане. Китай инвестирует большие средства как в создание крупного флота, так и в возможности береговых противокорабельных ракет большой дальности, чтобы не допустить приближения авианосных ударных групп ВМС США к береговой линии Поднебесной на боевой радиус палубной авиации.

По данным Центра стратегических и международных исследований США, Китай к 2030 году будет обладать флотом из 425 кораблей, в то время как ВМС США пока еще только собираются увеличить свои ВМС до 355 кораблей. И судя по всему, эта цифра уже пересматривается в сторону увеличения.