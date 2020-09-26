Уничтожили противника: «Искандеры» на учениях «Кавказ-2020»

Российские военные в рамках проведения стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели пуски крылатых ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» и «Точка-У».

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По сценарию учений, атака была нанесена по пунктам управления и критически важным объектам противника двумя крылатыми и несколькими аэробаллистическими ракетами, приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.

В июне нынешнего года Балтийский флот России провел стрельбы «Искандерами» в ответ на учения НАТО Baltops-2020, в которых принимали участие 17 стран-членов Североатлантического альянса и две страны-партнера.

В рамках маневров российские ракетные комплексы скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район.

«Оборудовав стартовые позиции, [расчеты] выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника», – указывалось в заявлении Балтфлота.

Кроме того, после электронных пусков ракетные комплексы «осуществили маневр по смене позиционного района». Боевые расчеты БФ РФ также тренировались отражать нападения диверсионных групп условного врага и действовать в условиях радиационного и химического заражения местности.

В учении было задействовано более 200 солдат и офицеров Вооруженных сил РФ и около 20 единиц военной и спецтехники.

Наличие комплекса «Искандер-М» на вооружении российской армии с 2006 года вызывает большие трения между Москвой и странами Запада. И это не удивительно — характеристики «Искандера» не имеют аналогов в мире, а его ракеты способны преодолеть любые системы ПРО на дальности до 500 км.

Ракеты «Искандера» имеют и авиационный вариант — «Кинжал». Он несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. Впервые о нем сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Глава России обратил внимание на скорость ракеты, которая в десять раз превышает скорость звука, и ее возможность маневрировать на всей траектории полета.

По словам президента, летно-технические характеристики самолета-носителя «Кинжала» позволяют доставлять оружие в точку сброса «за считанные минуты».

Как утверждают представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), гиперзвуковой ракетный комплекс способен поражать объекты противника не только на суше, но и на море, отмечает «Военное обозрение».

По информации ТАСС, впервые боеприпас испытали в ноябре прошлого года в Арктике, когда истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели. По словам источника агентства, скорость «Кинжала» достигла 10 Махов.

ОТРК «Искандер» является самым опасным оружием ВС России, писало в апреле нынешнего года американское издание The National Interest.

В материале указывалось, что этот комплекс имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность стрельбы ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов «Искандерами» по аэродромам, складам боеприпасов и материальных средств и тому подобным объектам.

Помимо этого, применение российского ракетного арсенала распространяется вплоть до «доставки стратегического ядерного оружия через континенты», поясняли эксперты.

«Хотя со стороны коллективного Запада было сделано многое для сдерживания Москвы с помощью стратегических ядерных сил, российские баллистические ракеты малой дальности были «несколько упущены», — указывали западные специалисты.

По их словам, «Искандер» может использовать очень широкий набор боевых частей. Основными из них являются следующие:

— для поражения площадных целей и окопанной техники используется кассетная осколочная боевая часть с дистанционным подрывом в воздухе 54 боевых элементов для поражения людей и техники в окопах сверху;

— для поражения бункеров используется бетонобойная боевая часть;

— для поражения точечных целей используется обычно осколочно-фугасная боевая часть. Остальные боевые части могут быть применены для специфических (нетиповых) задач.

Помимо этого, ОТРК может комплектоваться специальной (ядерной) боевой частью мощностью до 50 килотонн.