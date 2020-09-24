«Мусульманский производитель»: Турция ищет рынки сбыта оружия

Официальные представители правительства Турции и руководители оборонно-промышленного комплекса страны надеются на рост продаж вооружения и военной техники в Пакистане, Бангладеш и Афганистане, пишет Defense News.

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«Это многообещающие рынки для турецких производителей», — сказал изданию высокопоставленный сотрудник отдела закупок Минобороны Турции.

Турецкий дипломат, хорошо знакомый с обстановкой в этих трех странах, заявил, что «ровные, дружеские и беспроблемные политические отношения» со всеми вышеупомянутыми азиатскими государствами обещают объемные экспортные сделки для турецких компаний. «По мере того, как все больше турецких систем будут проверены в боевых условиях, интерес со стороны этих стран к нашему вооружению и военной технике будет только расти», — выразил уверенность он.

Председатель турецкой компании Capital Exhibition Хакан Курт называет Пакистан, Бангладеш и Афганистан «горячими рынками» для турецкой оборонной и аэрокосмической промышленности.

Стремясь предоставить турецкому оборонно-промышленному комплексу еще более масштабное присутствие на перспективных рынках и обеспечить доступ к новым возможностям, 6-я выставка турецкой оборонной промышленности Defense Port Turkey в режиме online (из-за пандемии коронавируса) пройдет 26-28 октября под названием Defense Port Turkey-South Asia. По словам Хакана Курта, в мероприятии ожидается участие более 80 военных делегаций из Пакистана, Бангладеш и Афганистана.

Курт полагает, что турецкий экспорт вооружений, военной и аэрокосмической техники в эти три азиатские страны может достичь $5 млрд в течение ближайших 10 лет. Один только турецкий оборонный гигант ASELSAN за 26 лет экспортировал в Пакистан продукции на сумму более $1 млрд или 7,55 млрд в турецких лирах.

Особенно совместные с Турцией военно-морские проекты, которые составляют основу оборонного сотрудничества Анкары с Исламабадом. В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт с турецкой компанией ASFAT Inc. на четыре корвета типа MILGEM (Ada). Согласно условиям сделки, два корабля будут построены в Турции и два — в Пакистане. Контракт также предполагает передачу технологий. Закладка первого корвета типа MILGEM (Ada) состоялась в Стамбуле в июне 2020 года. Вскоре после этого аналогичная церемония прошла в Карачи.

Водоизмещение корвета составляет 1524 т (стандартное) и 2032 т (полное). Длина корабля — 99 м, ширина — 14,4, осадка — 3,6 м. Скорость хода корвета достигает 29 узлов, дальность плавания — 3500 миль (при 15-узловом ходе), экипаж насчитывает 93 человека. Вооружение MILGEM: артиллерия: 1×76-мм АУ; 2×12,7-мм пулемета Aselsan STAMP; ракетное вооружение: 2×4 ПКР «Гарпун», 21×RIM-116 ПУ Mk49 RAM; минно-торпедное вооружение: 2×2×324-мм торпедных аппарата. Считается, что фрегаты класса MILGEM, оснащенные передовыми технологиями малой радиолокационной заметности, еще больше повысят боеспособность ВМС Пакистана.

Тем не менее специалист в области обороны из Анкары посоветовал проявлять Турции определенную осторожность в отношении азиатских рынков.

«Этим странам, безусловно, требуется вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ). У них хорошие политические связи с Турцией. Но их экономика часто испытывает нехватку денежных средств. У Турции также могут возникнуть проблемы с лицензированием в любой потенциальной экспортной сделке, поскольку она существенно зависит от иностранных технологий для производства ВВСТ на национальной территории», — пояснил специалист Defense News.

К примеру, в 2018 году компания Turkish Aerospace Industries (TAI) подписала соглашение на $1,5 млрд на продажу Пакистану партии из 30 ударных вертолетов T129. Но сделка так и не продвинулась, так как TAI не удалось получить экспортные лицензии США для реализации этого контракта.

T129 представляет собой двухдвигательный многоцелевой ударный вертолет, производимый по лицензии итальянско-британской компании AgustaWestland. Он оснащен двумя турбовальными двигателями LHTEC T800-4A. Каждый из их обладает мощностью 1014 киловатт. Однако T800-4A — экспортная версия американского двигателя CTS800. Компания LHTEC, производитель двигателя, является совместным предприятием американской фирмы Honeywell и британской компании Rolls-Royce.

Специалист в области обороны полагает, что, скорее всего,

турецкая техника, которая пойдет в Пакистан, Бангладеш и Афганистан, будет представлена военно-морскими кораблями и патрульными катерами (за исключением Афганистана), высокоточными боеприпасами, БЛА и боевыми бронированными машинами.

«Турция эпизодически выступала поставщиком нишевой военной продукции на экспорт в течение нескольких десятилетий. Однако успехи в развитии национальной оборонной промышленности способствовали превращению Турции в период после 2000 года во все более значительного игрока на мировом оборонном рынке. Подлинный прорыв здесь произошел в последние несколько лет, что связано с расширением спектра турецких предложений, с завоеванием турецким ВПК «богатой» клиентуры как среди стран Ближнего Востока (государства Персидского залива), так и среди тюркоговорящих республик бывшего СССР (Азербайджан, Казахстан, Туркмения)», — рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Как отметил собеседник издания, в целом, турецкая оборонная промышленность в настоящее время представлена на мировом рынке в нескольких основных сегментах, в развитии которых в Турции в последние годы были достигнуты значительные успехи и которые стали соответствующим «драйвером» экспортных продаж.

Это, в первую очередь, легкая бронетехника, катеростроение, электронные и прицельные системы, системы связи, неуправляемые ракетные системы, артиллерийско-стрелковое вооружение и боеприпасы.

По мнению Руслана Пухова, при анализе турецкого оборонного экспорта очевидна политическая ориентированность его клиентов — интерес к поддержанию военно-технических связей с Турцией у большинства основных заказчиков ее вооружения вызван не столько качественными или военно-техническими параметрами закупаемого имущества, а заинтересованностью в Турции как в партнере по политическим, историко-языковым или религиозным соображениям. Имидж Турции как «мусульманского производителя» вооружений играет, как достаточно ясно, весьма значимую роль для многих стран и режимов с преимущественно мусульманским населением и/или соответствующей ориентацией, добавляет директор Центра. Со стороны ряда консервативных государств Персидского залива, видимо, закупка вооружений в Турции является одной из форм поддержки режима нынешнего происламистского турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Хотя правительство и бизнес в Турции воодушевлены недавним ростом выручки от экспорта ВВТ, перспективы выхода на внешний рынок ограничены низким научно-инновационным потенциалом турецких компаний и учреждений, а также нерациональным уровнем трат на научно-исследовательские и конструкторские работы», — сообщил Руслан Пухов.

К примеру, общий объем экспорта вооружений и военной техники из Турции в 2019 году составил $2,74 млрд, что несколько ниже официального целевого показателя в $3 млрд.