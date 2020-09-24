«Это преступление»: Швеция заявила о вторжении кораблей России

Два военных корабля РФ незаконно вошли в территориальные воды Швеции к юго-западу от Гетеборга 14 сентября, заявили на сайте министерства обороны Швеции.

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«Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды», — указано в сообщении шведского оборонного ведомства.

Министр обороны страны Петер Хультквист в интервью телеканалу SVT уточнил, что суда находились в шведских территориальных водах в течение 11 минут.

«Это, конечно, преступление, и это нарушение территории Швеции», — сказал министр, слова которого приводит газета Expressen.

Глава оборонного ведомства отметил, что с российскими военными связались по радиосвязи, а затем они покинули территориальные воды Швеции. «Это нарушение. Это неприемлемо в соответствии с существующими правилами, и поэтому мы должны отреагировать. Поэтому был вызван и представитель российского посольства», — сказал Хультквист.

Швеция не впервые заявляет, что российские корабли нарушили порядок вхождения в территориальные воды страны. Около года назад издания NSD и Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление шведских вооруженных сил сообщили, что 17 ноября российский «государственный корабль» вошел на «шведскую территорию» к западу от города Гетеборг без разрешения на то властей страны.

Швеция расценила это как нарушение правил, поскольку «у судна не было действующего разрешения».

Пресс-секретарь шведских вооруженных сил Филипп Саймон отказался отвечать на уточняющие вопросы шведских изданий. «Мы внесли всю имеющуюся информацию в отчет, который передали в правительство Швеции», — заявил он.

Министерство обороны Швеции тоже отказалось комментировать инцидент с кораблем РФ в Гетеборге. «Обычно мы не комментируем нарушения. Они могут быть разных видов, и это может быть государственной тайной. Вооруженные силы доложили, что это произошло», — констатировал Питер Хультквист.

В конце сентября прошлого года издание The Guardian со ссылкой на представителя шведского флота сообщало, что штаб-квартиру военно-морских сил (ВМС) Швеции перенесли на подземную базу на острове Муске, в 40 км от Стокгольма.

«База Муске уникальна с точки зрения фортификации, это подземная территория, такая же большая, как старый город в Стокгольме», — отметила глава отдела коммуникаций ВМФ Ребекка Ландберг.

Она подчеркнула, что командование ВМС должно быть устойчивым и способным работать даже под атакой, поэтому Муске считается «лучшим вариантом». «Вооруженным силам нужно адаптировать свои операции к вызовам, которые бросает ухудшающаяся внешняя среда», — сказала представитель ВМС.

Как объяснил старший аналитик Шведского института оборонных исследований Никлас Грэндзолм, решение перенести штаб-квартиру, вероятно, было связано с тем, что

только Муске, согласно расчетам, достаточно защищена на случай применения Россией мощного оружия.

Подземная военно-морская база на острове Муске была построена для ВМС Швеции в 1950–1960-х годах. Она предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия.

В 2004 году военно-морской бюджет был сокращен, к тому же, международная напряженность после окончания «холодной войны» снизилась, поэтому базу законсервировали. Сейчас она частично используется как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота. На территории базы есть подземные доки, где могут укрыться корабли. Кроме того, там находятся госпиталь и офисные помещения.

В конце лета прошлого года издание Bloomberg сообщило, что правительство Швеции собирается ввести новый налог в банковской сфере для финансирования более высоких расходов на оборону. Таким образом Стокгольм хотел приложить дополнительные усилия по противодействию наращиванию военной мощи Москвы в Балтийском море, писало агентство.

Но ассоциация шведских банкиров раскритиковала такие планы министра финансов. Там обратили внимание, что банки уже платят высокие сборы, чтобы позволить государству справляться с финансовыми кризисами. Ассоциации отметили, что банки менее прибыльны, чем шведские публичные компании в среднем.