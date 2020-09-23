Скрылись в тумане: «Казанец» попал в аварию в Балтийском море

В Балтийском море малый противолодочный корабль РФ «Казанец» в условиях плохой видимости столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов Ice Rose, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Инцидент произошел 23 сентября.

У российского корабля появилась пробоина в корпусе выше ватерлинии, но пострадавших среди экипажа водного судна РФ нет.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент «Казанец» своим ходом возвращается в пункт базирования в Балтийске. «Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота», — уточнили в Балтфлоте.

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Вооруженные силы Дании ранее сообщили, что российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в проливе Эресунн между Данией и Швецией. Источник в службах судоходства ТАСС позже уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

По информации Копенгагена, ЧП произошло у Эресуннского моста ближе к датскому берегу. При этом российский военный корабль отсутствовал на картах сервиса Vessel Finder, который отслеживает движение судов. Это говорит о том, что экипаж отключил транспондер, который при помощи радиосигнала передает данные о местоположении.

Представитель морских властей Швеции подтвердил РИА «Новости», что российский военный корабль не использовал автоматическую идентификационную систему (АИС). «В районе инцидента стоял туман, и один из кораблей не использовал АИС. Российский корабль не использовал АИС. О других обстоятельствах я не знаю», — сказал собеседник агентства.

В район, где произошла авария, прибыл патрульный корабль датских ВМС P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей.

Спасатели также констатировали, что в момент столкновения над проливом стоял густой туман.

«Казанец» был построен на судостроительной верфи Peene-Werft в Вольгасте (ГДР). Его спустили на воду в 1985 году, а два года спустя он вошел в состав флота под наименованием МПК-205. Наименование «Казанец» он получил в 1998 году, когда Республика Татарстан установила шефство над кораблем.

По сведениям базы Equasis, грузовое судно, с которым столкнулся российский корабль, — это рефрижераторный контейнеровоз 1985 года постройки. Он застрахован в норвежском клубе взаимного страхования ответственности судовладельцев Assuranceforeningen Gard. Страховое покрытие начато 25 августа текущего года, то есть страховка действует меньше месяца. Судном управляет кипрская частная компания Maestro Shipmanagement Ltd.

В этом месяце еще одно ЧП на воде произошло в Бангладеш. После столкновения с груженным песком судном в реке в 160 км от столицы страны Дакки 9 сентября перевернулся паром. Агентство Reuters со ссылкой на местную администрацию передавало, что в результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек, многих отнесли к пропавшим без вести.

Как отмечали источники, среди жертв пять детей и три женщины.

Согласно сообщению, на борту парома находились около 40 пассажиров. На месте происшествия проводили поисково-спасательные мероприятия.

В тот же день в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись катер и баржа. ЧП произошло на реке в Сургуте, сообщил ТАСС замглавы города Алексей Жердев. По его словам, на катере погибли четыре человека, четыре получили ранения, на барже никто не пострадал.

Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах региона, катер двигался на высокой скорости без фонарей. «Катер на высокой скорости без фонарей влетел в баржу на реке Черная. Баржа была на причале», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, капитан катера нарушил правила судовождения. «Капитан катера грубо нарушил правила судовождения, это привело к столкновению. Сам капитан погиб», — сообщил источник.