Экспертная оценка: кто победит в польско-белорусской войне

Эксперты американского агентства Military Watch спрогнозировали исход возможной войны между Белоруссией и Польшей. В статье выразили мнение, что Варшава не сможет выйти победителем из такого противостоянии по ряду причин.

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Издание опубликовало оценку польской и белорусской военной мощи на своем Youtube-канале.

Эксперты проанализировали современную ситуацию и пришли к выводу, что Белоруссия сможет разгромить польские войска, поскольку в ее распоряжении более мощные средства противовоздушной обороны и боевая авиация.

К тому же на вооружении белорусских войск находится вооружение с большим боевым потенциалом — это залповые ракетные системы, с помощью которых Минск может нанести сокрушительный урон своему потенциальному противнику.

Такое исследование, очевидно, было продиктовано сложившейся в последнее время ситуацией на западных границах Белоруссии. В стране стали чаще проводить военные учения. В частности это совместные белорусско-российские маневры «Славянское братство-2020», которые проводятся на территории Белоруссии на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. От России в них участвуют подразделения десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Как уточнили в российском Минобороны, учения проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.

В период проведения «Славянского братства» белорусский президент Александр Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и предложил подумать о проведении новых совместных учений.

«Мы договорились с президентом России [Владимиром Путиным], что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — сказал Лукашенко.

По его словам, Минск не собирается «никого напрягать, внаглую что-то делать», но Белоруссия должна отстаивать свои интересы.

На следующий месяц, с 12 по 16 октября, запланированы командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2020». Они пройдут на полигоне «Лосвидо» в Белоруссии. В маневрах примут участие подразделения Белоруссии, России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой 14 сентября объявил, что две страны почти каждый месяц будут проводить на своих территориях военные учения.

Тем временем активность наблюдается и со стороны НАТО. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после совещания с Александром Лукашенко 12 сентября сообщил, что его страна заметила переброску бронетанкового батальона США на литовский полигон, расположенный в 15 км от границы. По его словам, движение войск Североатлантического альянса происходит «в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».

«Также мы отмечаем усиленные полеты авиации [НАТО] вдоль нашей государственной границы и ведение разведки происходящих мероприятий на территории нашего государства. Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков Б-52 вдоль нашей государственной границы», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Кроме того, как отметил Хренин, белорусские власти обеспокоены присутствием у западных границ 500 военных, 29 танков и 43 боевых машин. При этом он заверил, что вооруженные силы Белоруссии адекватно реагируют на происходящее.

Ракетные войска, артиллерия, военно-воздушные силы и войска ПВО находятся на учебно-боевом дежурстве, а танковый батальон 11-й механизированной бригады — в боевой готовности, уточнил министр.

В ходе заседания Лукашенко обсудил с белорусскими силовиками ситуацию на западной границе и обстановку в стране. В частности, он попросил министра обороны предоставить план действий армии республики на ближайшее время.

«Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более, что это недешево обходится», — передавало слова президента агентство «БелТА».