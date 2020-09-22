Ультиматумов не надо: Россия прояснила позицию по ДСНВ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультимативным приемом заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон предложит Москве «новые условия» для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Он подчеркнул, что РФ не может разговаривать в таком жанре.

«Поэтому, когда внутренняя работа [по диалогу по стратегической стабильности] в обеих столицах закончится, тогда, наверное, в практическую плоскость перейдет вопрос о том, на каком уровне, в каком формате состоится следующий контакт», — сказал замглавы МИДа.

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По его словам, Москва не опасается возможных новых американских санкций за оружейные сделки с Ираном. Рябков заверил, что такая угроза не повлияет на позицию страны.

«Мы американских санкций не боимся, мы привыкли к ним. Это никаким образом не повлияет на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое, в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества — «Газета.Ru») сотрудничество пойдет в зависимости от потребности сторон и взаимной готовности к такому сотрудничеству, в спокойном ключе», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что еще одно исполнительное распоряжение президента США Дональда Трампа ничего не изменит в подходе России.

По словам Рябкова, Россия с удовлетворением констатирует, что инициатива Соединенных Штатов по автоматическому восстановлению санкций против Тегерана полностью провалилась.

«Приветствуем консолидированную позицию членов Совета Безопасности, их подавляющего большинства, которая совпадает с нашей, а именно: передача американского письма не является основанием для восстановления этих антииранских санкций. Мы работаем строго в международно-правовом поле. Будем действовать так и дальше, несмотря на любые американские происки», — подчеркнул замминистра.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва может согласиться на предложение США продлить СНВ-3 на срок меньше пяти лет.

Спецпосланник президента США ранее утверждал, что предложения американской стороны по вопросу продления договора о стратегическом наступательном вооружении «умеренные» и «разумные».

В то же время, он обратил внимание, что после переизбрания Дональда Трампа на должность президента США переговоры осложнятся. «Думаю, что если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придется настаивать. Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали», — сказал Биллингсли.

Биллингсли также заявил в интервью «Коммерсанту», что Москва и Вашингтон пришли к единому мнению по поводу участия Китая в возможном новом соглашении. По его словам, Вашингтон предельно ясно обозначил свою позицию, которая заключается в том, что Пекин должен стать стороной нового договора.

При этом Рябков утверждает, что Россия не соглашалась с Соединенными Штатами, что Китай нужно подключить к переговорам. «Не менее странно, что Биллингсли в своих комментариях подает так, будто бы Россия согласилась с США о необходимости подключения Китая к переговорам по этой сфере. Это просто преднамеренное искажение нашей позиции», — заявил он.

Вопрос о присоединении к тем или иным соглашениям или переговорам «относится к сфере суверенного выбора любой страны, включая Китай», обозначил позицию РФ Рябков.

«Если Китай на каком-то этапе когда-нибудь примет такое решение, мы, разумеется, не будем возражать. Но мы не предпринимали и не намерены предпринимать никаких шагов, чтобы «подтянуть» Китай к таким переговорам, о чем многократно говорилось американским коллегам», — добавил он.

В настоящее время вопрос о продлении договора СНВ-3 остается открытым, поскольку США до сих пор не выразили готовности к его пролонгации. Вашингтон настаивает, что к соглашению необходимо подключить КНР, но Пекин отказывается от участия в этом договоре. После того как был разорван Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), СНВ-3 остался последним договором, сдерживающим ядерные силы США и России.