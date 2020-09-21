Нужны бомбардировщики: как США будут воевать с Россией

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.

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Как утверждает эксперт, в «эпоху конкуренции великих держав» Вашингтону необходимо в общем счете 225 бомбардировщиков, а сейчас на вооружении находятся всего 140 самолетов.

Согласно публикации, к 2040 году планируется увеличить авиапарк всего до 175 экземпляров.

Аналитик подчеркнул, что полезными будут действующие B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, поскольку «они могут нести много оружия» по сравнению с малозаметными B-2 Spirit и B-21 Raider. По мнению специалиста, дополнительно к ста новейшим тяжелым стратегическим стелс-бомбардировщикам B-21 Raider, которые военные Соединенных Штатов будут получать в 2020-х годах, ВВС США может понадобиться сопоставимое количество более простых «обычных» тяжелых бомбардировщиков.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — констатировал Прейзуотер.

Автор публикации подчеркнул, что вместо модернизации устаревающих самолетов военным США необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который был бы изготовлен без использования стелс-технологий, но способен переносить большое количество оружия на внешних подвесках.

В материале обратили внимание на важность стратегических бомбардировщиков и в случае войны Соединенных Штатов с Китаем. Самолеты-«невидимки» могут проникать в защищенные районы КНР, а обычные бомбардировщики можно использовать в самом начале боевых действий в районах вне досягаемости китайских ПВО.

Несколькими днями ранее глава командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рэй в письме изданию Air Force Times выразил мнение, что его страна в будущем может вести войну с Китаем или Россией.

По его словам, Москва и Пекин угрожают выживанию американской нации. Генерал отметил, что «эти потенциальные противники модернизируются не так, как Соединенные Штаты». США для того, чтобы идти в ногу со временем, «необходимо модернизировать свою сеть бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет [МБР], отчасти за счет разработки новых технологий», считает Рэй.

Как подчеркнул военный, до того, как Вашингтон получит достаточное количество новых B-21 Raider, США будут поддерживать и модернизировать устаревающие B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Кроме того, генерал напомнил о работах по новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР), создаваемой в рамках проекта Ground-Based Strategic Deterrent на замену полувековым LGM-30G Minuteman III.

Кроме того, глава командования глобальных ударов ВВС США отметил усилившееся взаимодействие с партнерами, в том числе указал на миссию Allied Sky, в ходе которой за сутки шесть B-52 Stratofortress с базы ВВС Майнот в Северной Дакоте пролетели над странами НАТО в Европе.

До этого начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший выразил мнение, что будущая крупная война с участием Соединенных Штатов «не останется далеко от американских берегов». О соответствующей публикации напомнило Defence News. Браун считает, что война будущего с участием США не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий.

Военный выразил уверенность, что соответствующий конфликт с участием американских сил по боевым потерям и экзистенциальным рискам для нации будет напоминать то, что происходило с государством в период Второй мировой войны.

Как подчеркнуло Defence News, основные модернизационные расходы в период руководства Брауна-младшего придутся на военно-промышленную компанию Northrop Grumman — она отвечает за создание B-21 Raider и новых межконтинентальных ракет Ground Based Strategic Deterrent.