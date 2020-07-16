Примем Россию в НАТО: в Берлине нашли решение всех проблем

Пространство безопасности в Европе нуждается в перекройке, и Россия должна участвовать в этом процессе, вступив в НАТО – заявил депутат бундестага от фракции «Христианско-демократический союз Германии» Кристиан Шмидт.

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Он напомнил, что членство России в Североатлантическом альянсе обсуждалось в 90-х годах российскими политиками, передает РИА «Новости».

«Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр [Москвы Юрий] Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать», — уверен Шмидт.

Он пояснил, что европейская архитектура безопасности нуждается в разоружении, усилении контроля вооружений и создании баланса вооруженных сил.

Североатлантический альянс был создан 70 лет назад — в 1949 году. Тогда его членами стали 12 стран, сейчас в состав НАТО входят 29 государств, в том числе постсоветские республики.

В начале «нулевых» Москва и НАТО шагали навстречу друг другу, особенно – после террористической атаки исламистов на башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона 11 сентября 2001 года.

Тогда Россия подтвердила свое [участие] в антитеррористической коалиции и подписала Римскую декларацию «Отношения Россия — НАТО: новое качество». В соответствии с ней 28 мая 2002 года был создан Совет Россия — НАТО («Совет двадцати»).

Целью нового органа была провозглашена отработка процедур совместного принятия консенсусных решений, после чего эксперты говорили о переходе отношений Москвы и Брюсселя на более высокий уровень с перспективой полноправного членства России в Альянсе.

В феврале 2003 года тогдашний министр обороны России Сергей Иванов и генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсоном подписали рамочное соглашение «Россия — НАТО» о сотрудничестве в области поиска и спасения экипажей подводных лодок.

Российские военные не только участвовали в совместных учениях, но и проводили совместные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке различных продуктов военного назначения.

Министерством обороны России решалась задача повышения степени оперативной совместимости подразделений российских вооруженных сил и войск НАТО для успешного осуществления совместных мероприятий.

В июне 2007 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 99 «О ратификации соглашения между государствами-участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе «Партнерство ради мира».

Однако в начале следующего года Запад ответил в положительном ключе на запросы Грузии и Украины о сближении с Альянсом, что совершенно не понравилось Москве, поскольку она указала на приближение НАТО к границам России.

В августе же 2008 года войска Грузии при явной поддержке США и других членов Альянса нанесли ракетный удар по городу Цхинвал в Южной Осетии, а также по миротворческим подразделениям ВС РФ. В ответ на это российские войска вошли в Грузию и участвовали в боевых действиях против грузинских вооруженных сил и помогающих им наемников.

19 августа деятельность Совета Россия — НАТО была приостановлена. 22 августа российской стороной было прекращено сотрудничество с Альянсом. В 2010 году деятельность Совета была возобновлена на уровне послов.

В марте 2014 года отношения между Москвой и Брюсселем еще больше обострились из-за вхождения Крыма в состав России. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен расценил произошедшее как угрозу суверенитету Украины и европейской безопасности.

Расмуссен по итогам внеочередного заседания Совета НАТО по Украине сообщил, что альянс намерен пересмотреть «весь спектр» сотрудничества с Россией из-за ее политики по отношению к Украине; в частности, речь шла о приостановке деятельности совместной миссии по уничтожению сирийских химических вооружений.

Помимо этого, Альянс приостановил «проведение военных и гражданских встреч с Россией и планирование совместных военных миссий».

В конце декабря 2014 года президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию военной доктрины России, в которой в качестве одной из внешних военных опасностей определено наращивание силового потенциала НАТО и приближение военной инфраструктуры стран — членов Альянса к российским границам.

Позднее – в 2018 году — МИД России сообщал, что решения саммита НАТО в Брюсселе подтвердили линию на военно-политическое «сдерживание» России.

«Продолжен долгосрочный курс на наращивание коалиционных возможностей НАТО по созданию группировок войск и дальнейшему совершенствованию военной инфраструктуры у наших границ», — указывали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ведомство указало на разрушение Западом эффективно действовавшей архитектуры европейской безопасности и норм международного права.

«Отказ от ключевых договоренностей, обеспечивающих военную сдержанность, при молчаливом соглашательстве большинства членов альянса — наглядным примером здесь служит ситуация вокруг ДРСМД — чреват развитием новой гонки вооружений, откатом к принципам эпохи конфронтации», — сетовала Москва.

В декабре 2019 года стало известно, что Великобритания предлагала в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО.

Таким образом, полагало британское министерство обороны, можно будет уменьшить сопротивление Москвы планам расширения Североатлантического альянса. Об этом говорится в архивных документах тех лет, которые были рассекречены.

The Guardian обнародовала эти бумаги. Так, издание процитировало слова занимавшего тогда пост главы минобороны Великобритании Малколма Рифкинда. Свое предложение на 10 страницах печатного текста он представил более 20 лет назад на правительственном совещании по внешней политике.

Политик предупреждал иностранных коллег, что Россия не может стать полноправным членом Североатлантического альянса, потому что это имело бы «абсурдные последствия, требующие, чтобы Запад приходил на помощь [России] в любых дальнейших приграничных конфликтах, например, с Китаем».

Вместо этого он предложил альтернативу. Так, он утверждал, что можно создать «новую категорию ассоциированного членства в НАТО».

В то же время, в архивных документах также идет речь о том, что британское внешнеполитическое ведомство не доверяло тогдашнему президенту России Борису Ельцину.

Дипломаты рассматривали его как «плохой страховой риск» из-за того, что у него были проблемы со здоровьем, и он не мог «справиться с пьянством». Кроме того, отмечается «странное» поведение российского главы, которое характеризовалось от «доброжелательного пушистого медведя» до «полупьяного лидера-марионетки».

В связи с этим британские власти были обеспокоены тем, что президент страны «заметно ослаб», а реформаторы «враждебны к расширению НАТО».