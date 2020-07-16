Так удобнее: почему США понадобилось советское оружие

Вооруженные силы США намерены приобрести оружие, разработанное в Советском Союзе, чтобы его могли использовать союзники Соединенных Штатов, применяющие подобную технику сегодня, говорится в сообщении о новом контракте. По информации Forbes, речь идет о боеприпасах и оружии, которое производилось и применялось странами бывшего СССР и Восточного блока.

В сообщении отмечается, что такую технику невозможно приобрести через систему снабжения вооруженных сил.

Американская армия стремится заключить пятилетний контракт на 2022-2026 годы на выпуск оружия и боеприпасов, которые будут поставляться в США и на зарубежные базы.

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Вашингтон хочет иметь в распоряжении разработанные в советское время противотанковые управляемые ракеты, ракеты наземного и воздушного базирования, гранаты для ручных противотанковых гранатометов (РПГ), 23-мм и 30-мм боеприпасы, 125-мм танковые снаряды, боеприпасы для гаубиц и минометов калибром 60-152 мм, автоматы Калашникова и патроны для них.

В то же время, автор признал, что приобрести разработанное в СССР оружие может быть не так просто. Как указано в презентации ВС США, одной из проблем может стать «ограниченность источников поставок» и нежелание некоторых европейских государств разрешать транзит этого оружия через их территории.

Другое препятствие в том, что Соединенные Штаты могут отказаться сотрудничать с некоторыми поставщиками по политическим причинам. «Некоторые поставщики, сотрудничество с которыми прежде было допустимым, теперь могут оказаться под запретом (или под санкциями)», — предупредили в ВС США.

США стремятся закупить для своих союзников оружие, созданное в Советском Союзе, из соображений удобства, поскольку многие правительства и группировки, которые поддерживаются Соединенными Штатами, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, долгие годы использовали советское оружие.

И хотя современное американское оружие чаще всего превосходит старую технику времен «холодной войны», оно сложнее в применении и требует более трудоемкого технического обслуживания. Кроме того, нужна специальная подготовка для использования оружия, произведенного на Западе.

«Автоматы Калашникова и гранатометы РПГ-7, конечно, были разработаны давно, но они прочные и надежные, и военные самых разных стран, от Никарагуа и Сомали до Сирии, знают, как ими пользоваться. Зачем нужно заново изобретать автомат Калашникова?» — заключил автор материала Forbes.

К слову, такая идея приходит американским военным не впервые.

В апреле 2018 года Пентагон предложил американским бизнесменам создать аналоги самых популярных видов советских вооружений и наладить их выпуск.

Военное ведомство попросило выделить из бюджета на 2018-2019 годы $800 млн на поддержку сирийских боевиков по программе финансирования подготовки и вооружения сил для противостояния террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)*.

$114 млн из этой суммы планируется направить на закупку 62 тыс. автоматов АК-47, 7,5 тыс. модернизированных пулеметов Калашникова (ПКМ), 3,5 тыс. станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК, 3,4 тыс. ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и 744 снайперские винтовки Драгунова.

Пентагон планировал закупить 15 млн патронов 7,62х39 мм (автоматы АК-47, АКМ) и 5 млн патронов 7,62х54 мм разных модификаций (пулеметы ПК, ПКМ, винтовки СВД). Это было обозначено в программе «Финансирование подготовки и вооружения сил для противостояния «Исламскому государству» в Ираке и Сирии (CTEF)» на 2019 год.

При этом незадолго до этого в Соединенных Штатах агентство Bloomberg писало, что власти расследуют дело в отношении завода, производящего на территории Штатов автоматы Калашникова (АК-47). В издании утверждалось, что

руководство этого завода «связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина».

«Офис прокурора Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы (местные и на уровне штата). Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность (компании) RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич», — указывало Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

В то же время отечественный концерн «Калашников» неоднократно заверял, что американский производитель Kalashnikov USA (K-USA) не имеет никакого отношения к российской корпорации.

Кстати, в оружии советского образца заинтересованы не только Соединенные Штаты. Сегодня его используют многие воюющие стороны в современных вооруженных конфликтах. В крайнем случае, некоторые страны располагают копиями такого оружия, которые производятся в странах Восточной Европы или Китае.

КНР, кстати, первым развернул производство российской боевой техники после распада Советского Союза.

В 1996 году Пекин выкупил лицензию на изготовление 200 истребителей Су-27. Москва передала корпорации Shenyang Aviation Company (SAC) чертежи и технологические комплекты, в том числе двигатели, бортовую электронику и вооружение. За все время было собрано около 100 экземпляров этой техники под индексом J-11, а затем ВВС национальной освободительной армии Китая (НОАК) объявили их устаревшими и отказались от поставок остальных комплектов. Впрочем, вскоре китайцы использовали полученные технологии в создании уже их самолета J-11B с китайскими двигателями и авионикой.

*Террористическая организация, запрещенная в России./