Снова отложат: когда россияне пройдут в «Бессмертном полку»

Шествие «Бессмертного полка» может быть снова перенесено, теперь уже на 2 сентября, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, близкий к мэрии Москвы. По его словам, в столице подготовка к шествию пока не началась.

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Информацию о переносе на эту дату подтвердил изданию и собеседник, близкий к руководству одного из регионов. Он объяснил перенос акции ситуацией с коронавирусом, поскольку ежедневный прирост заболевших по России уже несколько недель почти не меняется. При этом федеральный чиновник утверждает, что причина переноса — жаркая погода, из-за которой участникам шествия может стать плохо.

Некоторые регионы уже принимают решение о переносе шествия.

В частности, как передает «Комсомольская правда. Орел», губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что проведение марша в регионе откладывается. Он объяснил это сложной ситуацией с распространением коронавируса.

При этом руководитель исполкома «Беcсмертного полка России» Артем Хуторской заявил РБК, что окончательное решение по переносу акции пока не принято. «Заседание центрального штаба назначено только на четверг [16 июля], на завтра. У нас будет развернутое заседание в полном составе, и мы будем рассматривать все аспекты этой проблемы. Мы провели мониторинг всех наших региональных отделений, мы получили информацию из органов санэпиднадзора и от местных органов исполнительной власти о ситуации в регионах. И этот доклад будет представлен на рассмотрение центрального штаба», — сказал Хуторской.

При этом он выразил мнение, что шествие наверняка будет перенесено, но 26 июля все равно будет рассматриваться. «Лично мое мнение, вряд ли санитарная обстановка в стране за две недели может сильно измениться, поэтому мы не можем исключать переноса шествия на осень», — уточнил он.

Шествие «Бессмертного полка», как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса.

Парад состоялся 24 июня. Марш сначала решили отложить на неопределенный срок, а в конце мая президент России Владимир Путин предложил провести его 26 июля, в день ВМФ. При этом глава государства уточнил, что эта дата не окончательная. По его словам, если эпидемиологическая обстановка не будет благоприятна, возможен новый перенос.

«Хочу сразу сказать: будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки», — сказал президент.

Вместе с тем Путин выразил надежду, что «все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас».

На совещании глава государства обратил внимание, что пик эпидемии в России уже пройден. «Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — констатировал он.

Помимо «Бессмертного полка», на 26 июля запланированы военно-морские парады в честь Дня ВМФ, сообщил «Ведомостям» источник в Минобороны. Подготовка к ним продолжается, при этом соблюдаются все меры предосторожности.

Несмотря на то, что традиционное шествие по улицам страны 9 мая в этом году не состоялось, в этот день оно проходило в онлайн-формате.

Желающие могли загрузить в интернет фотографии своих родственников, участвовавших в войне, с их именами и историями. Снимки демонстрировали в ходе онлайн-трансляций на различных ресурсах, в том числе и в соцсетях.

«Бессмертный полк» — это общественная акция, в рамках которой люди несут по улицам фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Шествие проходит в День Победы не только в России, но и в других странах. Первый такой марш в нынешнем его виде состоялся в 2012 году в Томске. Похожая акция в 2007 году проходила и в Тюмени — тогда шествие называлось «Парад победителей». В 2015 году «Бессмертный полк» официально стал общероссийской акцией.