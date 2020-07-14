«Пашинян пытается отвлечь население от внутренних проблем»

Как напоминает РИА «Новости», минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. В свою очередь, минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет.

В понедельник обстрелы продолжились.

Так, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут.

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Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В свою очередь, российский МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.

Кроме того, стало известно, что в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в направлении Товузского района погиб мирный житель.

Совпадение? Не думаю...

Наблюдатели отмечают, что боестолкновение с Азербайджаном произошло спустя всего три дня после демобилизации сына Пашиняна Ашота Пашиняна из армии. Критики премьера нашли это совпадение неслучайным и предположили, что Пашинян при принятии военно-политических решений во главу угла зачастую ставит личные интересы: ведь на протяжении последнего года, пока сын Пашиняна служил, ситуация была в целом куда более спокойной.

И тут вдруг — неожиданное обострение.

Кстати, тот факт, что Ашот Пашинян служил в частях, расквартированных в Нагорном Карабахе, в соответствии с международным правом, может автоматически придать сыну армянского премьера статус преступника.

Странным находят и еще одно обстоятельство — боестолкновение произошло не в Карабахе, а на границе Армении и Азербайджана.

Россия, как и большинство стран, признаёт Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому реально задействовать линию ОДКБ в прошлых конфликтных ситуациях Ереван не мог. А вот теперь, когда вроде бы все происходит формально вне Карабаха? Кажется, Армения пытается поставить Россию в неловкое положение и втянуть Москву в свой конфликт с Азербайджаном, с которым Россию связывают добрососедские отношения и стратегическое партнерство.

«Поскольку это происходит не в Карабахе, а на границе Армении и Азербайджана, здесь может быть задействована ОДКБ, будут что-то обсуждать. Хотя сама по себе стычка не означает, что туда будут вмешиваться в военном смысле. ОДКБ в данном случае обозначает Россию, потому что ни Киргизия, ни Казахстан там воевать не собираются ни под каким видом и никогда», — констатировал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Внутриполитическая западня для Пашиняна

Между тем на днях было принято решение об очередном продлении карантина в Армении на месяц.

Стоит ли говорить, что этот совсем непопулярный шаг правительства затерялся в военных сводках. Премьеру, который подвергался жесточайшей критике за неспособность справиться с коронавирусным кризисом, в итоге, если оценивать ситуацию объективно, все-таки удалось сменить повестку, и это несмотря на то, что Армения вошла в лидеры по количеству заразившихся на миллион населения, а смертность также значительно превышает статистику в регионе.

На фоне провала в борьбе с коронавирусом — сам премьер-министр говорил, что страна проходит ад — в Армении формируется антипашиняновский фронт, включающий в себя Альянс оппозиционных партий «Родина», «АРДФ Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Нынешние власти Армении серьезно беспокоит и освобождение из-под ареста второго президента Роберта Кочаряна.

И все это на фоне падающих рейтингов Пашиняна.

В принципе все это не ново. Например, в США у Трампа тоже падает рейтинг на фоне десятков тысяч смертей.

Властями Армении поддерживается и градус антироссийских настроений. То у местных вещателей пропадут российские телеканалы, то на общественном телевидении вдруг закрывают последнюю программу на русском языке... О бесконечных намеках с обвинениями в бездействии в адрес ОДКБ и говорить не приходится. И это с учетом того, что сразу после прихода к власти распорядился об аресте действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, а единственная пророссийская партия в армянском парламенте – «Процветающая Армения» - сегодня подвергается политическому преследованию со стороны властей, а на ее руководителя Гагика Царукяна «шьется» дело.

Для многих экспертов трактовка происходящего выглядит вполне однозначной.

«Пашинян не смог справиться с экономическим кризисом в Армении, не смог продемонстрировать своим гражданам какие-либо достижения, поэтому прибегнул к откровенным политическим провокациям, — считает Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов. — Таким способом армянский премьер пытается хоть как-то отвлечь население от накопившихся на сегодняшний день внутренних проблем, в том числе экономического характера».

И тех, кто именно так трактует действия Пашиняна, становится все больше — не только в экспертном сообществе, но и в самой Армении.