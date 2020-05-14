Одобрение нацизма: СК расследует преступления в «Бессмертном полку»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Гитлера и Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн», сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По версии следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера вместе со сведениями, что на снимке якобы запечатлен полковник Алексеев В.М.

Помимо того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» неустановленные лица опубликовали анкету с фото Адольфа Гитлера, которую сопроводили комментарием, что на снимке якобы запечатлен участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо.

По данным фактам Следком возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 Уголовного кодекса («Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала»), пояснила Петренко. Она обратила внимание, что размещение фотографий нацистских преступников «преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима», которые установлены приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

По словам официального представителя СК, сейчас следователи устанавливают личности злоумышленников. В СК также проверят другие попытки разместить недостоверный контент на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн».

Фото Гиммлера появилось на сайте «Бессмертного полка» в разделе Ростова-на-Дону. Координатор акции в этом городе Андрей Кудряков сообщил принадлежащему Гриогрию Березкину РБК о намерении движения обратиться в правоохранительные органы из-за случившегося. По его словам, активисты «Бессмертного полка» перед каждой акцией сталкиваются с пользователями, которые размещают фотографии нацистов и военных преступников. «Десятки их мы заблокировали, одного вот пропустили. Ну ничего, правоохранители им займутся, хочется понять, что у него в голове», — сказал Кудряков.

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» 7 мая признались, что по ошибке опубликовали фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны. В сообществе ТРК устроили виртуальную акцию «Имена победы». Пользователи присылали фотографии родственников, которые участвовали в войне.

Один из подписчиков отправил снимок молодого Адольфа Гитлера с подписью «Сумин Владимир Владимирович». Администраторы сообщества опубликовали этот снимок.

«Мы зафиксировали все IP-адреса (с которых отправлялись анкеты с фото офицеров вермахта. — «Газета.Ru»), и я совершенно ответственно заявляю, что прежде, чем закончится этот проект, <…> этот перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки», — сказал руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Он сообщил РБК, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок. «Но все равно единицы просочились из-за очень неплохого фотомонтажа», — пояснил он.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал идею возбудить уголовные дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». По его словам, это решение отвечает оскорбленным чувствам миллионов людей. Он выразил надежду, что те, кто занимался этими провокациями, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Коротченко подчеркнул, что такие вещи прощать нельзя.

Президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, замсекретаря Общественной палаты РФ Лео Бокерия назвал размещение анкет с фотографиями нацистов в рамках акции «Бессмертный полк онлайн» «омерзительным поступком».

«Это оскорбление всего советского народа, это оскорбление несметного количества людей, которые погибли, они не умерли, они погибли. Это наша священная история, которой будут поклоняться необозримое количество будущих поколений. Для меня, например, совершенно непостижимо, я считаю себя человеком с хорошим чувством юмора, но как-то, прожив все эти годы: перестройку, 90-е и т.д., все, вроде бы, видел, но чтобы до такой степени опуститься...» — сказал он «Газете.Ru».

Бокерия призвал наказать злоумышленников по всей строгости закона. По его словам, интернет должен быть достаточно чистым и понятным.

Если у человека есть свое мнение, то его нужно выразить и не прятаться, уверен замсекретаря Общественной палаты России.

В свою очередь, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич сказал «Газете.Ru», что поддерживает намерение организаторов «Бессмертного полка» передать в СК России данные тех, кто загружал фото нацистов.

«Действия людей, которые загрузили фашистских идеологов под другими, измененными, русскими фамилиями, рассчитывая на то, что машина это не увидит, что это будет висеть, а потом вокруг этого будут разговаривать и ерничать, а, может быть, и проводить какие-то специальные мероприятия, я воспринимаю как открытую агрессию, преступление, сродни терроризму», — подчеркнул он.