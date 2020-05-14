Конструктивные переговоры: Козак обсудил Донбасс в Берлине

Переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.

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«Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине», — рассказал Козак в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, консультации в Берлине дадут дополнительный импульс, чтобы переговоры в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе стали более интенсивными.

Накануне о том, что Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины, рассказал источник принадлежащего Григорию Березкину РБК, знакомый с подготовкой встречи. Он объяснил, что

ФРГ пригласила российского представителя, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта. «Это строгая двусторонка», — уточнил источник РБК. Таким образом на переговорах были представлены только две стороны — Германия и Россия.

«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза», — отметил другой близкий к переговорам источник РБК.

Официально о переговорах известно не было. На данный момент практически все официальные визиты отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами приостановлено с 27 марта. Вместе с тем специальные правительственные рейсы выполнять разрешено.

Позже представитель кабмина ФРГ сообщил ТАСС, что при обсуждении таких вопросов, как урегулирование на востоке Украины, возможны исключения из персональных санкций — это правило и применялось в случае приезда в Германию Дмитрия Козака.

Козак с 2014 года находится под санкциями ЕС из-за ситуации вокруг Украины. В марте текущего года Совет Европы продлил действие санкций до 15 сентября.

Козак начал заниматься «украинскими делами и вопросами интеграции» после того, как покинул пост вице-премьера и стал замглавы президентской администрации. Об этом в феврале этого года сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В середине марта Козак впервые принял участие во встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, которая прошла в Минске. По ее итогам он анонсировал появление нового механизма — «диалоговой площадки с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе на сегодняшний день отсутствует, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

К такому выводу он пришел после того, как 30 апреля по инициативе немецкой стороны состоялась первая видеоконференция глав МИД стран «нормандской четверки». В ходе нее пункт за пунктом рассматривались договоренности, которые были достигнуты в Париже.

«Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита выполнено, да и то частично, только одно — имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском», — обратил внимание министр.

Саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств состоялся в Париже 9 декабря 2019 года — впервые за три года. По его итогам лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли коммюнике, которое включало в себя ряд договоренностей для деэскалации конфликта.

На переговорах 30 апреля Лавров напомнил, что ключевой пункт — предоставление особого статуса Донбассу. Глава российского ведомства указал на отсутствие прогресса во включении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

По его словам, продвижение на этом треке создаст предпосылки для решения всех остальных вопросов, но Киев уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском.

Кроме того, не было достигнуто результатов и в разведении сил: не был определен ни один из трех участков для отвода вооружений, отметил Лавров.