Обработали политиков: Лавров осудил риторику Запада о Войне

Запад намеренно умалчивает о решающей роли СССР в победе над гитлеровскими войсками – так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал пост на странице Белого дома в Twitter, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания.

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Он добавил, что Запад пытается убедить мировую общественность, что Советский Союз также ответственен за начало Второй мировой войны, как и руководство Третьего рейха, передает РИА «Новости».

«Меня, честно говоря, не удивляет, когда такого рода вещи звучат, и не потому что мы подозреваем кого-то из конкретных американских политиков в сознательном затушевывании истории — это результат обработки общественного сознания, включая и политиков, как выясняется», — сказал дипломат.

Администрация президента США 8 мая опубликовала в официальных аккаунтах в соцсетях видеозапись, на которой американский лидер Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны.

Посты сопровождались текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

После этого МИД РФ распространил заявление, в котором выразил возмущение в связи с попытками Вашингтона принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией. В сообщении подчеркнули, что Москва намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами.

Китай также выступил против переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли КНР и России в Победе. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

По его словам, как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН, Китай и Россия придерживаются широко признанного мнения об итогах Второй мировой войны.

«Мы выступаем против переписывания истории», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что в недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на то, что СССР и Китай во время войны понесли колоссальные жертвы и внесли огромный вклад в Победу, и этот исторический факт не должен быть забыт.

Пекин настаивает на том, что все международное сообщество должно обеспечить защиту итогов Второй мировой войны, международную справедливость и беспристрастность.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал публикацию Белого дома циничной.

«Это делается специально именно в святой для России день. Нельзя предположить, что люди не знают истории, нельзя предположить, что забыли, как американское и английское руководства благодарили Сталина за роль Советского Союза в Победе. Все, что делается, делается цинично: такие политики в кавычках в очередной раз пытаются унизить и оскорбить наш народ», — уверен парламентарий.

Позднее организаторы «Бессмертного полка онлайн» столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих.

«Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии.

Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались», — рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В этом году Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Среди глав государств, которым российский лидер направил поздравления, не было президентов Украины и Грузии. Вместо этого, как указали в Кремле, глава России поздравил «народ» этих двух стран.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины», — уточнили в Кремле.

Двумя неделями ранее было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и его американского коллеги по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом писала пресс-служба Кремля.

В документе говорилось, что это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима. Президенты России и США подчеркнули, что «дух Эльбы» — это пример того, как Москва и Вашингтон «могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели».