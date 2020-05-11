«Непреднамеренно»: экс-атташе США объяснил пост Белого дома о войне

Сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами не упомянули СССР, могли опубликовать по недосмотру и непреднамеренно, предположил бывший военный атташе США в России (2012-2014 годы), отставной бригадный генерал Питер Звак.

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«Я твердо убежден, что отсутствие упоминания СССР в пятничном сообщении Белого дома в Twitter о Дне Победы в Европе было непреднамеренным», — сказал Звак ТАСС.

Белый дом 8 мая опубликовал в официальных аккаунтах в соцсетях видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны.

Посты сопровождались текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

После этого МИД РФ распространил заявление, в котором выразил возмущение в связи с попытками Соединенных Штатов принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией. В сообщении подчеркнули, что Москва намерена серьезно обсудить эту тему с официальными лицами США.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — отметили в дипведомстве.

Звак выразил уверенность, что сообщение Белого дома было опубликовано по недосмотру. Он допустил, что его автор главным образом имел знания о Великой Отечественной войне, полученные в странах Западного фронта. «Поэтому не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР в нашу общую победу союзников», — предположил Звак.

По его мнению, у Белого дома не было намерения принижать ключевую роль СССР в победе над фашистской Германией.

Бывший военный атташе напомнил, что только две недели назад было опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и его американского коллеги по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом пресс-служба Кремля сообщала 25 апреля. В документе говорилось, что это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима. Президенты России и США подчеркнули, что «дух Эльбы» — это пример того, как Москва и Вашингтон «могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели».

Ситуацию с сообщением Белого дома прокомментировал и профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. Он пояснил ТАСС, что большинству американцев неизвестно о ключевой роли СССР в победе над фашистской Германией в 1945 году.

«Печально не то, что [президент США] Дональд Трамп связывает победу во Второй мировой войне в Европе с действиями одних только США и Великобритании, а то, что большинство американцев согласились бы с ним. Забыт тот факт, что Советский Союз противостоял 200 германским дивизиям на протяжении большей части войны, в то время как США и Великобритания воевали с десятью. Забыт и тот факт, что Германия потеряла более 4 млн человек на Восточном фронте и только 1 млн на западном», — отметил Кузник.

Кроме того, многие граждане Соединенных Штатов даже не знают, что США и Россия были на одной стороне во время войны, обратил внимание профессор.

«Они не знают, что даже ярый противник коммунизма Уинстон Черчилль сказал, что Красная Армия «выпустила кишки» из германской военной машины», — сказал он.

По его словам, американцы даже не знают, что на войне погибли 27 млн советских граждан. Кузник рассказал, что провел среди своих студентов анонимный опрос, попросив указать потери США и СССР во время войны.

«Среднестатистический ответ, который я получил, был 90 тыс. американцев — неплохо при том, что [до правильного] не хватает еще 300 тыс. — и 100 тыс. советских граждан. Ошиблись на 27 млн [человек]. Это действительно шокирует», — сказал историк.

Значение такого количества погибших он пояснил на примере серии терактов 11 сентября 2001 года в США, которые унесли жизни 2 996 человек. «Я сказал им, что в количественном выражении 27 млн эквивалентно одному 9/11 в день на протяжении 24 лет», — отметил профессор.