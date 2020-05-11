«Совершенно другое»: в России испытали гиперзвуковую ракету

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Ее запустили с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, работа над новым боеприпасом началась несколькими годами ранее. Его испытания должны завершиться вместе с работой над Ту-22М3М.

Собеседник агентства уточнил, что эта ракета не относится к линейке Х-32. Он подчеркнул, что это изделие «совершенно другое». Впрочем, характеристик нового боеприпаса собеседник не назвал.

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Российский оборонно-промышленный комплекс ранее разработал два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из них — «Кинжал» — применяется на истребителе МиГ-31К. Она может разгоняться до десяти скоростей звука. Ее создали на базе ракеты наземного комплекса «Иксандер».

Другая гиперзвуковая авиаракета создается для истребителя пятого поколения Су-57. Ее планируют размещать внутри фюзеляжа самолета. Название боеприпаса и его характеристики неизвестны.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Его приняли на вооружение в 1989 году. Эти бомбардировщики участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

Всего было выпущено 268 самолетов данной модификации, а до уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30. У обновленных машин будет современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал». Дальность применения этого комплекса в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в 3 тыс. км.

Свой первый полет опытный образец Ту-22М3М совершил 28 декабря 2018 года.

Он поднялся на высоту 1,5 км. Полет длился 37 минут. Машиной управлял экипаж во главе с летчиком-испытателем Олегом Петуниным. В полете были проверены обновленные системы и оборудование. Испытания машины и соответствующих компонентов прошли штатно.

Выкатка Ту-22М3М состоялась в середине августа того же года на Казанском авиастроительном заводе.

«Первый опытный самолет Ту-22МЗМ был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы — глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22МЗ», — объявил на церемонии генеральный директор «Туполева» Александр Конюхов.

После презентации Ту-22МЗМ передали на этап наземных и летных испытаний. «Решение о начале модернизации самолетов строя Минобороны примет по результатам государственных совместных испытаний. В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению», — обратил внимание Конюхов.

По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, Ту-22М3М обладает искусственным интеллектом.

Бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, сообщал, что Ту-22М3М сможет нести как гиперзвуковые ракеты, так и крылатые ракеты Х-32.

Как рассказал РИА «Новости» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков,

ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, оснащенный тремя крылатыми ракетами Х-32, способен поразить любой американский авианосец.

«Шансов перехватить подлетающий к авианосной группе ракетоносец практически нет, поскольку дальность действия ракеты Х-32 — около 1 тыс. км, а радиус перехвата целей палубной авиацией — порядка 400 км», — обратил внимание эксперт.

По его словам, если истребители дежурят в воздухе, это расстояние увеличивается максимум до 600 км, но этого тоже недостаточно. При этом гиперзвуковая скорость делает ракету неуязвимой для системы ПРО противника кораблей охранения авианесущей группы.

«Поэтому постановка на вооружение самолетов Ту-22М3М — серьезная угроза для авианесущего флота США», — пояснил специалист.