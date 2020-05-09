«Вопиющие недостатки»: США не подпишут новый ДСНВ

По словам Маршалла Биллингсли — нового представителя главы Белого дома Дональда Трампа в сфере контроля над вооружениями — Соединенные Штаты вряд ли продлят новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Россией, если Китай не будет участвовать в сделке.

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«Прежде, чем Москва начнет думать о каком-либо продлении 10-летнего договора, она должна пригласить Китай к столу переговоров. Одним из основных недостатков нового договора об СНВ — среди многих проблем, связанных с ним — является то, что в него не входят китайцы», — приводит слова Биллингсли издание The Washington Times.

Американский чиновник заявил, что новые ядерные системы Китая, в том числе ракеты меньшей дальности, должны беспокоить Россию. В целом, однако, Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в «контроле над вооружениями просто ради контроля над вооружениями».

«Новый договор СНВ содержит много вопиющих недостатков, и президент Трамп не заинтересован в еще одном увековечении ошибочного договора, утвержденного его предшественником», — резюмировал сотрудник Белого дома.

Россия готова договориться с США о продлении СНВ-3, заявил ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today. При этом он напомнил, что для этого недостаточно только доброй воли РФ: требуется согласие США, которого пока нет.

Если Вашингтон согласится продлить СНВ-3, Москва незамедлительно начнет реализовывать необходимые внутригосударственные меры, заверил посол. Он выразил надежду, что американская сторона определится с подходами по договору в ближайшем будущем, поскольку до истечения срока его действия остается мало времени.

На вопрос о возможном признании Госдумой потенциального решения президентов России и США о продлении СНВ-3, если таковое вынесут к истечению срока действия соглашения, Антонов подчеркнул, что не хотелось бы рассуждать об этом в сослагательном наклонении.

Посол напомнил, что президент России Владимир Путин ясно обозначил позицию по этому договору в начале декабря минувшего года, когда заявил «о готовности России незамедлительно продлить договор без предварительных условий». Дипломат также упомянул заявление американских дипломатов, что договор можно продлить за считанные дни, хотя, по его словам, это длительный процесс.

Он отметил, что недоумение вызывает отказ американского внешнеполитического ведомства от предложенных Россией консультаций с участием юристов с обеих сторон по правовым аспектам потенциальной пролонгации соглашения.

Российский посол также упомянул об «одержимости» США идеей трехстороннего формата СНВ-3 с участием Китая. Он назвал это серьезным препятствием для развития российско-американского стратегического диалога, в том числе с точки зрения сохранения существующих договоров и разработки возможных новых двусторонних соглашений.

«Мы убеждены, что взаимодействие с третьими странами в разработке возможных новых соглашений в этой области должно быть строго консенсусным и не представлять угрозы законным интересам безопасности сторон. Пекин явно отверг идею участия в так называемых трехсторонних договоренностях по контролю над ядерными вооружениями», — констатировал Антонов.

Пекин отказался обсуждать контроль над вооружениями в январе нынешнего года.

«Китай не намерен участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружением, — заявил на брифинге представитель МИД КНР Гэн Шуан. — Вашингтон неоднократно пытался ввязать в этот дело Китай, тем самым пытаясь избежать своей ответственности за ядерное разоружение и переложить ее [на Китай]».

Со своей стороны и глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что Москва не собирается настаивать на включении Пекина в переговорный процесс.

«Американцы считают, что без КНР бессмысленно продолжать. Если КНР захочет, мы тоже будем участвовать, но КНР уже много раз официально заявила, что не будет участвовать в такого рода переговорах, объяснив это тем, что структура ядерных сил Китая радикально отличается от ядерных сил США и РФ. Мы заявили, что уважаем эту позицию и не будем заставлять Китай эту позицию менять. С какой стати? Как вообще можно заставить?» — сказал российский дипломат.