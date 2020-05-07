Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19

Военные в Соединенных Штатах прекратят набор кандидатов для дальнейшего прохождения службы в рядах вооруженных сил США, если у них ранее был обнаружен положительный результат на COVID-19. Это следует из предложений, сформулированных в служебной записке Командования приема ВС США на военную службу (U.S. Military Entrance Processing Command, MEPCOM).

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Факт существования служебной записки, содержание которой уже разошлось по интернету, Пентагон подтвердил изданию Newsweek. В американском ведомстве этот документ назвали «временным руководством». Впервые об этом факте сообщило издание Military Times.

«Если заболевание COVID-19 подтверждено либо лабораторным тестом, либо диагнозом клинициста, то кандидат для дальнейшего прохождения службы в вооруженных силах Соединенных Штатов навсегда дисквалифицируется», — говорится в этой служебной записке.

Кроме того, в документе Командования приема ВС США на военную службу изложены руководящие указания, каким образом рассматривать возможные и подтвержденные случаи коронавируса у заявителей.

В служебной записке говорится, что любые кандидаты на любом из 65 общенациональных пунктов Командования должны пройти обследование на предмет возможной коронавирусной инфекции. Скорее всего, обследование будет проходить путем проверки температуры и вопросов о симптомах заболевания, а также проверки возможного контакта с инфицированными людьми.

Если кандидат для прохождения военной службы только подозревается на заболевание коронавирусом, а симптомы еще никак не проявились, он может вернуться в пункт Командования приема на военную службу через 14 дней, утверждается в служебной записке.

Любой, кто дал положительный результат в результате лабораторного анализа или клинического диагноза, может вернуться на пункт MEPS через 28 дней после постановки диагноза.

Тем не менее, их заявка будет помечена как «навсегда дисквалифицированная». В служебной записке нет никаких дополнительных указаний относительно возможных исключений в приеме на военную службу из-за COVID-19. А это означает, что «орган по рассмотрению заявки кандидата не будет иметь никаких оснований для отмены отказа», говорится в материале Military Times.

Этот запрет применяется только к лицам, пережившим коронавирус, и позволяет заявителям с историями других вирусных (не хронических) заболеваний поступать на военную службу в американскую армию.

Подобный запрет также может быть вызван малым количеством исследований COVID-19, пишет Newsweek. Об этом вирусе еще многое неизвестно. В частности, о его постоянстве и повреждении легких и тела человека, или может ли вирус вновь появиться у тех, кто, казалось бы, выздоровел, и делает ли предшествующая инфекция человека более невосприимчивым или подверженным повторному заражению.

Служебная записка Командования приема на военную службу ВС США была получена как раз в то время, когда военные вербовщики готовятся к натиску студентов, пересматривающих свои летние планы и оценивающих, стоит ли им возвращаться в свои учебные заведения этой осенью.

Данные Министерства обороны США говорят о том, что в вооруженных силах страны зафиксировано более чем 6500 случаев заражения коронавирусом на более чем 150 военных базах, дислоцированных практически в каждом штате США, за исключением Айовы, Индианы, Миннесоты и Монтаны. Части и соединения Национальной гвардии по крайней мере в 20 штатах США также сообщали о подобных случаях.

Пока еще неясно, будут ли уволены из рядов вооруженных сил США военнослужащие, пораженные COVID-19, как только они оправятся от этого заболевания, пишет Newsweek.

Как ранее писала «Газета.Ru»,

в Вооруженных силах России тоже есть определенные проблемы с комплектованием армии и флота, вызванные COVID-19.

В частности, весенний призыв граждан на военную службу в этом году стартовал 1 апреля, и в соответствии с указом президента России до 15 июля в войска будут направлены 135 тыс. человек.

В военных комиссариатах во избежание заражения коронавирусной инфекцией работников и посетителей введен усиленный дезинфекционный режим. На входе осуществляется барьерный контроль, а все сотрудники обеспечены медицинскими масками и бактерицидными средствами.

Кроме того, военкоматы перешли на новые методы работы с призывниками, в том числе на их дистанционное изучение и уточнение учетных данных с использованием современных телекоммуникационных средств. В результате к рассмотрению подготовлено уже более половины личных дел.

Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, — с 20 мая.

В Минобороны отметили, что в военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств. По прибытии в воинские части призывники пройдут двухнедельный карантин.

«Все мероприятия, связанные с призывом, решаются в тесном взаимодействии с главами субъектов Российской Федерации, в том числе в формате региональных штабов по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — заявил на коллегии Минобороны России 29 апреля, которая прошла в формате видеоконференции, глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Каких-либо конкретных ограничений по здоровью для военнослужащих Вооруженных сил России, связанных с COVID-19, на данный момент времени не определено. «Пока еще неясно, будет ли в дальнейшем осуществляться призыв граждан, ранее переболевших коронавирусом, или же каково будет отношение к военнослужащим, находящимся на действительной военной службе, если их поразило это заболевание. Есть основания предполагать, что подобные меры находятся пока лишь на этапе разработки», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.