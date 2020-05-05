«Называют нацистами»: Прага пожаловалась Европе на Россию

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.

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По мнению Коларжа, демонтаж памятника вызвал неадекватную реакцию со стороны Москвы. Он рассказал, что муниципальные политики получают различные угрозы, их «называют нацистами», а его самого «гауляйтером» — должность региональных партийных руководителей в Третьем рейхе.

Коларж подчеркнул, что муниципалитет имел право демонтировать монумент маршалу Коневу, поскольку он находится в собственности района Прага-6.

Староста района призвал ЕК осудить действия России. Он назвал их вмешательством во внутренние дела Чехии. По его мнению, Прага стала площадкой, на которой ведется гибридная война против Евросоюза.

Памятник Коневу, о котором идет речь, был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Его возводили на средства горожан. Такое решение стало благодарностью за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, отказавшись от применения тяжелой артиллерии во время штурма города при его освобождении от нацистов в мае 1945 года.

Несмотря на протесты общественности, монумент был снят с пьедестала 3 апреля по решению муниципальных властей района Прага-6. Памятник планируют передать в Музей ХХ века, который должна создать мэрия Праги. Соответствующее решение было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. В связи с такими обстоятельствами Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Против сноса выступил президент Чехии Милош Земан. Он назвал такие действия «глупостью», но признал, что вмешательство во внутренние дела страны контрпродуктивно. Его пресс-секретарь Йиржи Овчачек, в свою очередь, категорически осудил действия районных властей Праги-6. Он заявил, что «высокомерные и ненавидящие» чешские политические экстремисты в тяжелое время борьбы с коронавирусом решили покрыть Чехию позором, сняв памятник Коневу — освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года.

Согласно упомянутому соглашению, Чехия обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу», напомнил министр.

Позже его чешский коллега Томаш Петршичек в интервью пражской газете Hospodářské noviny заявил, что внешнеполитическое ведомство Чехии намерено выполнять обязательства, вытекающие из договора республики с РФ от 1993 года, и вести переговоры о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на территорию России.

«С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора (от 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве) с РФ, в котором не говорится о том, где (конкретный) памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника (маршалу Коневу) на ее территорию, мы открыты для этого», — подчеркнул Петршичек.

На фоне этой ситуации в Чехии разразился шпионский скандал.

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Прагу из России прибыл сотрудник спецслужб с дипломатическим паспортом. По информации издания, этот человек вез вещество рицин, которое должен был использовать, чтобы отравить Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. После этого к чиновникам приставили охрану.

В Кремле публикацию назвали «очередной уткой». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что информация чешского издания — это фейк. Она призвала профильные европейские структуры обратить внимание на вброс.