«Возложит цветы»: в Кремле рассказали о новом обращении Путина

Кремль анонсировал возможное обращение главы государства Владимира Путина к россиянам 9 мая после возложения цветов к Вечному огню, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», — отметил Песков.

Двумя неделями ранее — 16 апреля — Владимир Путин сообщил, что все массовые мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и парад на Красной площади, должны быть перенесены из-за распространения коронавируса.

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«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади», — сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Изменение графика проведения публичных мероприятий, а также подготовки к ним должно произойти и в регионах. Путин также поручил «отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы».

Он заверил, что парады и шествие «Бессмертного полка» пройдут в этом году, но после того, как угроза распространения инфекции отступит. Об этом он сказал во время своего недавнего обращения к жителям страны 28 апреля. Путин пообещал, что россияне достойно отметят юбилей Победы, когда власти будут уверены в полной безопасности и отсутствии угрозы жизни граждан, в частности, ветеранов.

По его словам, в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад, а также будут салюты в городах России. Он отметил, что россияне могут отметить всей страной этот праздник, соблюдая режим самоизоляции. «Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами и, конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова», — отметил глава государства.

Он также предложил провести время с семьей за просмотром семейных фотоальбомов, родители могли бы рассказать детям о том, что они слышали от своих родственников о войне. Кроме того, россияне могли бы спеть песни, связанные с этой войной. Например, «День Победы».

Ранее была запущена песенный марафон, который объединяет исполнителей из разных регионов в один общенародный коллектив. Участники исполняют песню «День Победы» на родных языках. Песни творческих коллективов будут транслироваться на местных телеканалах и радиостанциях с 25 апреля по 8 мая, а 9 мая эта песня прозвучит в исполнении всех коллективов, которые примут участие в акции.

Помимо этого, ранее народный артист СССР Василий Лановой предложил россиянам отметить 75-летие Победы, выйдя на балконы своих квартир 9 мая в 19.00 и исполнить всей страной песню «День Победы». Эту инициативу, в частности, поддержал Путин.

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь — я буду душой и сердцем вместе с вами», — заверил президент страны представителей движения «Волонтеры Победы».

Во время своего предыдущего обращения к россиянам, которое прошло 28 апреля, Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая, а также рассказал о результатах работы властей по мобилизации промышленности и системы здравоохранения.

Вслед за этим мэр Москвы Сергей Собянин, как и главы многих других регионов, продлил режим обязательной самоизоляции до 11 мая. По словам градоначальника, ослабление ограничений настанет после того, как уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад.

Тем временем главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко поддержал продление ограничительных мер для борьбы с коронавирусом до окончания майских праздников. «Проанализировали 52 смертельных исхода к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина», — написал он на своей странице в Facebook.

К этому посту он прикрепил инфографику, исходя из которой у 85% умерших был подтвержден коронавирус.