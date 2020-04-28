Вместо парада: 12 городов увидят полет боевой авиации

Более 100 боевых самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) пролетят над его городами 9 мая в честь Дня Победы, сообщили в пресс-службе округа.

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«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — отметил командующий округом генерал-полковник Александр Журавлев.

Авиация пролетит над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

В парадном строю зрители увидят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, указали в сообщении ЗВО.

Из-за переноса парадов в честь Дня Победы военные, которые были задействованы в их подготовке, вернулись в пункты постоянной дислокации и помещены под карантин, отмечали ранее в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в середине апреля поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах из-за риска распространения коронавируса. При этом президент заверил, что празднование Дня Победы будет организовано позже в текущем году.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы с 9 мая. Песков отметил в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что президент перенес торжества, поскольку у него в приоритете здоровье россиян. Впрочем, День Победы все равно будут отмечать в стране, но его перенесут на другую дату.

Как уточнил Песков, 9 мая глава государства выступит с обращением к россиянам в связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые телевизионные каналы уже опубликовали программу, согласно которой в 9.00 мск будет показано обращение президента.

Поскольку все торжественные мероприятия отменены, россияне задумались, как можно отметить День Победы, не нарушая режима самоизоляции.

Артист и общественный деятель Василий Лановой предложил по окончании минуты молчания в честь памяти погибших в годы Великой Отечественной войны выйти на балконы и исполнить песню «День Победы».

Кроме того, россияне могут вывесить фотографии своих близких — участников войны в окна. По мнению Ланового, это покажет национальное единение.

Эту идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко подчеркнула, что пандемия не изменит настроения, с которым в России ждут праздник Победы.

Кроме того, она призвала соотечественников поддержать акцию «Бессмертный полк», которая в этом году проходит онлайн. Это шествие уже стало традиционной частью празднования Дня Победы в России. С 2015 года акция проводится официально. Но, поскольку такое мероприятие предполагает запрещенное сейчас большое скопление людей, организаторы предложили несколько альтернатив проведения шествия. Одна из них — размещение фотографий или видео с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях.

Истории пользователей могут попасть в текстовую трансляцию на сайте пресс-центра «Бессмертного полка» 9 мая.

На портале будут рассказывать, как праздник отмечают люди в России и всем мире. Семейные истории из соцсетей будут размещаться с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома.

«Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», — подчеркнули в сообщении на официальном сайте «Бессмертного полка».