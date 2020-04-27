Онлайн-шествие: как пройдет «Бессмертный полк» в этом году

В 2020 году традиционная акция «Бессмертный полк», которая ежегодно проводится 9 мая в День Победы, пройдет в онлайн-формате.

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«Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», — говорится в сообщении на официальном сайте «Бессмертного полка».

Организаторы акции предложили несколько альтернатив проведения шествия.

Одна из них — размещение фотографий или видео с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях.

Истории из соцсетей могут попасть в текстовую трансляцию на сайте пресс-центра «Бессмертного полка» 9 мая. Он будет рассказывать, как праздник отмечают люди в России и всем мире. Семейные истории из соцсетей будут публиковаться с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома.

«Достаньте фотографию или портрет родного человека, соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям. Координаторы «Бессмертного полка» всегда считали, что память о своем солдате — это не только и не столько шествие в колонне. Стать частью полка можно иными способами», — подчеркнули в сообщении.

На вопросы, какой формат был бы востребован при проведении мероприятий 9 мая, ответили пользователи в соцсети «ВКонтакте», рассказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров в ходе онлайн-конференции, посвященной старту интернет-акции «Бессмертный полк — онлайн».

По его словам, востребованы оказались различные вариации почтения памяти в интернете, а также акции, которые продемонстрируют солидарность граждан в праздновании Дня Победы. Среди вариантов проведения таких мероприятий — выйти в одно время на балкон и пропеть песню «День Победы».

Об этом сказал также артист и общественный деятель Василий Лановой. Он напомнил, что 9 мая в 19 часов традиционно состоится минута молчания в честь памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Он также призвал всех по окончании минуты молчания исполнить песню «День Победы». По словам Ланового, это покажет национальное единение.

О самом онлайн-формате акции «Бессмертный полк» рассказал первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян. По его словам, в этом году в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» появится возможность для всех пользователей разместить фотокарточку своих родственников и информацию о них. Все они попадут в онлайн-трансляцию, и таким образом появится возможность провести реальное шествие «Бессмертного полка» в интернете.

На данный момент создается единая база данных, из которой будет сформирован видеоряд из снимков участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Заполнить соответствующую форму можно на сайтах «Бессмертного полка России» и проекта «Банк памяти», а также через мини-сервисы в приложениях соцсетей.

Трансляция будет вестись на ресурсах «Рамблера», в онлайн-кинотеатре «Окко» и на портале «Бессмертного полка», отметил заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов. Ее также можно будет увидеть на более чем 200 медиаэкранах Москвы.

Все площадки уже начали работать, и на них можно загружать свои фотографии. Перейти на эти ресурсы можно с основного сайта «Бессмертного полка».

«Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы как в России, так и в других странах.

Акция зародилась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года «Бессмертный полк» официально стал общероссийской акцией.