Реальные учения: как США готовились к войне с СССР

Американский пилот Кевин Нунан рассказал, что США готовились к возможной войне с СССР в конце 1980-х годов. Его воспоминания об учениях приводит американское издание The Drive.

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Авианосец Theodore Roosevelt со своей авианосной ударной группой в конце лета 1988 года отправился на учения в сторону Северной Атлантики. Как рассказал Нунан, эти учения «больше всего напоминали то, что США делали бы в случае войны с Советским Союзом».

Пилот обратил внимание, что к авианосцу присоединились более 200 союзных военных кораблей и вспомогательных подразделений. Кроме того, было более 500 самолетов всех типов.

Они участвовали в маневрах по отражению возможного советского вторжения, которые проходили в Норвегии.

Издание напомнило, что незадолго до этих учений, 7 июля 1988 года, советская делегация во главе с маршалом Советского Союза Сергеем Ахромеевым впервые посетила авианосец Theodore Roosevelt Военно-морских сил США. Спустя месяц американский президент Рональд Рейган рассказал, как проходил этот визит. По его словам, Ахромеева больше всего впечатлило то, что на Theodore Roosevelt обычные моряки и летчики выполняли работу, которую в Советском Союзе доверили бы только офицерам.

Кроме того, удивление советского маршала вызвало то, что рядовые военнослужащие свободно высказывали свое мнение перед вышестоящими, рассказывал Рейган.

В середине сентября прошлого года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало документы о программе подготовки шпионских миссий в СССР в годы «холодной войны».

Для осуществления этих миссий готовили животных. Как отмечают СМИ со ссылкой на эти документы, в них содержатся сведения о тестировании кошек, собак, дельфинов и птиц. Большое внимание уделялось тренировкам дельфинов. Соединенные Штаты планировали, что эти животные могли бы осуществлять диверсии и помогать шпионить за советскими атомными подводными лодками. В рамках проектов Oxygas и Chirilogy ЦРУ пыталось выяснить, можно ли обучить дельфинов размещать взрывчатку на судах, расставлять гидроакустические буи в советских портах или сопровождать подводные лодки, чтобы собирать их акустические характеристики.

Кроме того, важную роль отводили птицам: голубям, совам, воронам и ястребам. Чтобы найти птиц, которые регулярно проводили часть года рядом с Шиханами (Саратовская область), где расположен военно-химический полигон, ЦРУ привлекало орнитологов. Разведка США рассматривала птиц как «живых датчиков»: на основе их пищи можно было бы выяснить, испытаниями каких веществ занимается СССР. В начале 1970-х ЦРУ изучало использование хищных птиц и ворон, которые могли бы доставлять подслушивающие устройства и получать фотоснимки.

На сайте ЦРУ также опубликовали фотографию голубя с привязанной к нему маленькой камерой. Во время тестирования на птиц надевали такие устройства, с которыми они должны были перемещаться между определенными точками в СССР. Результаты исследования оказались неоднозначными. Судя по документам, направить голубей планировалось на верфь в Ленинграде, где строились атомные подводные лодки, но была ли в итоге предпринята попытка осуществить операцию, не уточняется.

По данным ЦРУ, ни одна из описанных в рассекреченных документах программ не продвинулась далеко.

Некоторое время спустя, в январе нынешнего года, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. В их числе был Юрий Шевченко. Он заявил, что в 1980-х годах советская разведка не проиграла в «холодной войне», но руководство страны принимало неверные решения, приведшие к распаду страны.

«Много говорят о том, что в 1980-х мы проиграли в «холодной войне». Разведка не проиграла — мы все знали. Ведь разведка — это «глаза и уши нации», — сказал Шевченко в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу «Воронцово поле».