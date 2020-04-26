Первые в мире: ВДВ десантировались в Арктике с высоты 10 км

Бойцы ВДВ России впервые в мировой истории в воскресенье, 26 апреля, десантировались с высоты 10 км в Арктике — в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане.

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Прыжки выполнялись с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«В ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики», — указали в ведомстве.

Прыжки были произведены в рамках тактико-специальных учений с разведывательным подразделением ВДВ и личным составом тактической группы Северного флота. Российские бойцы по сценарию маневров выявили и уничтожили диверсионно-разведывательные группы противника.

Мероприятие было посвящено 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

«Такого до нас еще никто не делал. Это прямое поручение министра обороны, и мы его успешно выполнили. Для высотного десантирования с указанной высоты мы применили парашютную систему специального назначения нового поколения» — сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, подобные учения будут проводиться ежегодно в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения.

«Летние» условия в Арктике имеют также свои особенности и требуют от всех категорий военнослужащих специальных знаний и навыков. Действовать им придется в условиях отсутствия дорог, обилия водоемов и болот, и множества других факторов», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Также за ходом высотного десантирования наблюдал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Хотя США и Россия соперничают в Арктике, потенциал для конфликта между ними остается низким, заявил в начале нынешнего месяца на слушаниях в одном из подкомитетов комитета сената американского конгресса по делам вооруженных сил исполняющий обязанности заместителя министра обороны по политическим делам Джеймс Андерсон.

Вашингтон уже давно отмечает напряженность ситуации в Арктике. В очередной раз обеспокоенность в связи с «агрессивными действиями» России в регионе 21 февраля выразили в нижней палате конгресса США председатель подкомитета по вопросам перевозок и морской безопасности Лу Корреа и глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей Бенни Томпсон.

Корреа обратил внимание, что Москва в течение последних лет активно работает над увеличением числа военных объектов в Арктике и активизирует деятельность своих Вооруженных сил.

По его словам, Россия совершает крупные капиталовложения в средства для расширения масштабов своих морских операций.

Конгрессмен подчеркнул, что в связи с такими обстоятельствами Соединенные Штаты «считают своей обязанностью» обеспечить защиту своих экономических интересов в регионе. Но береговая охрана США — ведомство, в компетенцию которого входит в том числе реализация таких задач, — не имеет достаточных ресурсов, констатировал он.

Корреа и Томпсон уточнили, что на сегодняшний день береговая охрана располагает всего двумя полярными ледоколами — тяжелым полярным ледоколом Polar Star с истекшим сроком службы и средним ледоколом Healy. При этом для успешного выполнения миссий в Арктике ведомству, по их словам, требуется шесть кораблей ледового класса.

Чуть ранее посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в регионе российского МИД Николай Корчунов выразил обеспокоенность из-за роста активности НАТО в регионе.

«Мы об этом (обеспокоенности. — «Газета.Ru») откровенно и честно говорим партнерам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран — членов НАТО», — указал он.

Он уточнил, что в настоящее время участники альянса принимают военные арктические стратегии или выпускают документы, в которых оправдывают целесообразность военного присутствия в высоких широтах.

«Мы считаем, что это ведет к напряженности, подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», — констатировал дипломат.

В ноябре прошлого года в Арктике прошли первые испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон». Сейчас российские специалисты продолжают работу над гиперзвуковым вооружением, планируется увеличить максимальную скорость этих ракет до более чем 10 махов.