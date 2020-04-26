Цеха стоят: коронавирус ударил по американским F-35

«Нарушения в цепи поставок комплектующих, вызванные вирусом, заставили нас снизить наши ожидания по продажам [истребителя F-35] в 2020 году, поскольку в последнее время деятельность в области производства и поставок в нашем секторе аэронавтики замедлилась», — заявил генеральный директор Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон во время разговора с инвесторами на прошедшей неделе. Об этом пишет Defense News.

В настоящее время компания прогнозирует, что ее общий объем продаж в 2020 году составит от $62,25 до $64,25 млрд, тогда как в начале года прогнозировалось, что эта цифра будет существенно выше.

По словам главного финансового директора Lockheed Martin Кена Поссенриеде, производство истребителей F-35 наиболее сильно пострадало от пандемии COVID-19.

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«Предстоит еще один анализ, который мы собираемся сделать в течение следующих нескольких недель, работая с нашей кооперацией соисполнителей и производственной линией в Форт-Уэрте. Нам надо определить — если будет какое-либо дополнительное влияние со стороны коронавируса, то в какой степени это затронет производство, включая поставки комплектующих», — сказал он.

Признание компанией Lockheed Martin проблем, связанных с COVID-19, произошло на следующий день после того, как Пентагон объявил о задержках в своих графиках по закупкам вооружения и военной техники, причем авиационные программы особенно сильно пострадали от последствий пандемии.

Главный чиновник по закупкам вооружения и военной техники в Пентагоне Эллен Лорд полагает, что сроки реализации некоторых программ могут быть существенно сдвинуты.

Лорд при этом не назвала конкретные программы, реализацию которых можно было бы отложить. Однако во вторник Кен Поссенриде сказал, что сбои в программе F-35, вероятно, вызваны воздействием со стороны COVID-19. С негативными факторами коронавируса сталкиваются как предприятия собственно ОПК США, так и международные компании, задействованные в глобальных цепях поставок комплектующих для финальной сборки этого самолета.

«Во многих странах существуют свои — порой весьма строгие — внутренние требования по переводу персонала на удаленную работу. Налицо определенный кризис, связанный с трудовыми ресурсами. И это действительно приводит к некоторым проблемам, связанным с поставками разного рода комплектующих элементов для финальной сборки самолета», — добавил Поссенриде.

Совсем недавно подразделение Lockheed Martin, контролирующее цепи поставок комплектующих, обнаружило проблемы с платежными счетами поставщиков.

Это было выявлено на основе отчетов, которые доставляются в Lockheed Martin после завершения определенных этапов производства.

«Есть несколько поставщиков, которые могут просрочить платежи в апреле. У некоторых из них это произойдет по административным причинам. Мы будем работать над этим. Тем не менее, большая часть проблем пока связана с COVID-19. Мы наблюдаем за этим процессом», — сказал Кен Поссенриде.

По его словам, несмотря на трудности в обеспечении бесперебойного производства F-35, другие аспекты этой программы не претерпели значительных изменений. Деятельность по последующему совершенствованию и модернизации истребителя продолжается без утрат.

И хотя подрядчики Lockheed Martin столкнулись с некоторыми проблемами, заключающимися в сбоях в работе на базах, где осуществляются разного рода ремонтные работы на истребителях 5-го поколения, Поссенриде заверил, что их влияние на реализацию программы F-35 было минимальным.

«В 2019 календарном году американская корпорация Lockheed Martin построила на своем заводе в Форт-Уорте (штат Техас) и поставила рекордное количество истребителей пятого поколения F-35 Lightning II», — сообщил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как рассказал собеседник издания,

в 2019 году заказчикам были поставлены 134 самолета F-35 всех модификаций (при плане в 131 самолет), в то время как в 2018 году — только 91 самолет. Из 134 поставленных в 2019 году самолетов 81 предназначался вооруженным силам США и 53 — иностранным заказчикам

(в том числе 30 — партнерам по программе F-35, и 23 были поставлены другим странам по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales).

В 2020 году Lockheed Martin планирует поставить 141 самолет F-35 и продолжать наращивать его производство по 2023 год включительно.

Средняя стоимость производства F-35А в 2019 году составила $77,9 млн. В производстве заняты более 1400 поставщиков из 47 штатов США и в Пуэрто-Рико, программа обеспечивает около 220 тыс. рабочих мест в США.

Помимо США, в программе создания истребителей F-35 принимают участие Австралия, Канада, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Турция (участие Анкары в настоящее время пересматривается), Британия.

К настоящему времени в эксплуатации по всему миру находится 500 самолетов F-35, которые налетали уже более 240 тыс. часов. Подготовлено 975 летчиков и 8 585 человек наземного персонала. У четырех эксплуатантов самолеты F-35 приняли участие в боевых действиях (ВВС и морская пехота США, ВВС Великобритании и ВВС Израиля).

Всего на данный момент из 500 изготовленных и поставленных самолетов F-35 к модификации F-35A относятся 354 самолета, к модификации F-35В — 108 самолетов, и к модификации F-35C — 38 самолетов.

«Вполне возможно, планы поставок F-35 в 2020 году будут пересмотрены. И, несмотря на существенно большую открытость американского ОПК по сравнению с российским, в Соединенных Штатах все же многое недоговаривают.

Вполне возможно, что ситуация, связанная с коронавирусом, в американском ОПК выглядит существенно хуже, чем ее описывают в средствах массовой информации», — считает Константин Макиенко.

Как ранее писала «Газета.Ru», проблемы американского ОПК, связанные с COVID-19, возникли далеко не вчера.

К примеру, еще в начале апреля компании, находящиеся в кооперации соисполнителей по производству финишной продукции для ВВС США, получили электронное письмо от фирмы Eaton Aerospace. Это предприятие — поставщик среднего уровня, производящий топливные насосы и гидравлику для критически важных для обороноспособности США боевых машин — самолетов-заправщиков KC-46 и истребителей 5-го поколения F- 35.

«Поистине беспрецедентная ситуация с продолжающимся распространением коронавируса COVID-19 оказывает сильное влияние на наш бизнес, семьи и сообщества, в которых мы живем», — говорится в одном из таких сообщений, полученных Defense News.

Вирус сегодня угрожает не только производству F-35. В частности, как писала «Газета.Ru»,

американская компания Boeing на время пандемии коронавируса закрывает свои предприятия в районе Сиэтла, из-за чего будет остановлено производство самолета-заправщика ВВС США Boeing KC-46 и патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon.

В целом, COVID-19 уже внес существенные коррективы в работу предприятий ОПК по всему миру.