Вирус как оружие: Пентагон разбирается с COVID-19

Пентагон и разведка США намерены провести расследование о возможности использования коронавируса в качестве биологического оружия противниками Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника в министерстве обороны США.

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Для снаряжения биологического оружия используются некоторые виды бактерий и вирусов, вызывающих инфекционные заболевания, которые, в свою очередь, способны перерасти в эпидемию. Первый подтвержденный в истории факт применений биологического оружия зафиксирован в 1763 году, когда английские военные отправили в лагерь индейцев, осаждающих форт Питт, одеяла с возбудителями оспы.

В 1925 году биологическое оружие на основании Женевского протокола было признано оружием массового поражения и запрещено.

Пандемия коронавируса создала почву для различных конспирологических теорий, а также опасений в возможностях его целенаправленного применения.

Пентагон начал проводить работу, чтобы выявить потенциал других стран в использовании коронавируса в качестве биологического оружия. При этом, как подчеркивают представители минобороны, это не означает, что ведомство считает происхождение коронавируса искусственным. Хотя США критикуют Китай за позднее информирование международного сообщества об угрозе коронавируса и даже обвиняют Пекин в умышленном занижении данных, заявлений о том, что вирус был создан умышленно, все же американские чиновники себе не позволяют.

Как сообщил представитель Пентагона, подполковник Майк Эндрюс, ведомство продолжает усилия по противодействию и борьбе с пандемией. На эти цели выделены $150 млрд. Однако комментировать информацию о том, что минобороны занимается выявлением вероятности использования коронавируса в качестве биологического оружия, он отказался.

При этом работа Пентагона в принципе заключается в рассматривании любых потенциальных угроз. Соответственно, опасность умышленного использования коронавируса в политических целях совершенно логичным образом могла попасть под полномочия минобороны.

«Биологическое оружие — это не нечто, похожее на боеприпас, — это просто патоген, — цитирует Politico Энди Вебера, который ранее занимал должность помощника министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты. —

В своем естественном состоянии нынешний вирус может быть использован в качестве биологического оружия и менее изощренными группами. Или же в руках национального государства с более продвинутой программой биологического оружия этот вирус мог бы получить улучшенные характеристики».

Так, опасения Пентагона в том, что коронавирус может быть в будущем распространен с помощью специального распылителя или тумана, весьма обоснованы. Помимо этого, нельзя исключать и вариант предумышленного заражения коронавирусом человека, который станет его переносчиком.

Ранее заболевание было обнаружено у, по меньшей мере, 710 из 4,8 тыс. членов американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который почти месяц назад прекратил операции в зоне Тихого океана из-за вспышки COVID-19 на его борту.

Этот инцидент лишь подтверждает потенциал коронавируса как средства военного противостояния, способного на несколько месяцев вывести из строя команду американских военнослужащих.

До сих пор неизвестно, как именно заразились члены экипажа авианосца. Изначально руководство ВМФ США предполагало, что моряки могли заразиться во время захода в порт во Вьетнаме. Однако вскоре появилась и вторая версия — инфекцию могли занести летчики во время дозаправки. Так или иначе военные по всему миру уязвимы перед угрозой COVID-19.

Министр обороны США Марк Эспер сосредоточил усилия на том, чтобы минимизировать угрозу для американских военных сил, находящихся за пределами страны. В марте он ввел 60-дневный мораторий на все международные и внутренние поездки для военнослужащих. Те же, кто возвращается в США, обязаны самоизолироваться в течение 14 дней.

В то же время, Эспер признал, что вводимых им мер все же недостаточно.

«Скажите, как мне соблюдать дистанцию в шесть футов на подводной лодке? Или как мне это сделать в бомбардировщике, когда два пилота сидят рядом?»

— спросил он у журналистов в марте, отвечая на вопросы об эффективности предпринимаемых им мер по борьбе с коронавирусом в армии США.

Усложняет ситуацию и тот факт, что с коронавирусом сейчас борется весь мир, во многих странах проводятся исследования и разработки вакцины, что делает из вируса более доступное средство для создания биологического оружия.

Впрочем, нельзя исключать и фактор повышенного уровня заразности коронавируса, что делает его практически неконтролируемым в случае умышленного применения.

Ранее ABC опубликовал предупреждение ФБР, разосланное в полиции, о том, что коронавирус стал инструментом намеренного заражения среди террористических группировок. «Члены экстремистских группировок поощряют друг друга распространять вирус. Если он заразился, то будет распространять вирус посредством телесных жидкостей и личных взаимодействий», — цитирует издание документ.