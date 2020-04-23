Иран ответил Трампу: корабли США будут уничтожены

Иранский МИД передал ноту протеста американским коллегам в связи с недавним заявлением американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что распорядился уничтожать все корабли Ирана, которые будут мешать американским судам.

«Была передана нота для американских властей с решительным протестом Ирана на угрозы американских сил, в том числе на их незаконное присутствие и действия, дестабилизацию морской навигации в северной части Персидского залива и рядом с побережьем Ирана»,

— сказал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

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Протест был передан через посла Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы США. Для этого его вызвали в МИД Ирана.

Как отметил Мусави, «нота содержит напоминание для Вашингтона о необходимости соблюдать международные нормы обеспечения морской безопасности и свободы судоходства».

Тем временем, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил, что иранская сторона будет уничтожать американские корабли, которые будут угрожать безопасности страны.

«Я приказал нашим ВМС уничтожить любые американские террористические силы в Персидском заливе, которые угрожают безопасности военных или невоенных кораблей Ирана», — передает его слова Reuters. Салами подчеркнул, что безопасность залива является одним из стратегических приоритетов Ирана.

Накануне Трамп дал распоряжение своим ВМС уничтожать любые иранские катера, которые препятствуют проходу американских судов на море. «Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов», — написал президент Соединенных Штатов на своей странице в Twitter.

Началось все с того, что несколько дней назад пресс-служба базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США сообщила об опасных маневрах катеров КСИР, которых американцы встретили в Персидском заливе. Инцидент произошел 15 апреля. Военные США подали это происшествие так, будто иранские военные создавали угрозу безопасности, приближаясь на расстояние вплоть до 9 м, а также «подрезали» суда США.

«11 судов иранского КСИР неоднократно опасно сближались с несколькими кораблями ВМС США, выполнявшими задания в международных водах на севере Персидского залива», — говорится в Twitter Пятого флота.

В подтверждение своих слов военные Соединенных Штатов обнародовали несколько видео и фотоснимков, на которых видно, как несколько катеров маневрируют вблизи кораблей ВМС США. Все это длилось примерно час. Затем иранские военные ответили на вызовы по рации и отдалились от американских судов.

Однако у Тегерана своя версия происходившего. Так, 19 апреля военно-морские силы КСИР ответили, что инцидент действительно был. Но угрозу безопасности представляли не иранские военные, а американские. Они, по данным Тегерана, совершали провокационные и опасные действия. Иранские военные, в свою очередь, сравнили версию американцев об инциденте с рассказом «в голливудском стиле».

Тогда же в Корпусе стражей исламской революции призвали США «соблюдать международные правила и морские протоколы в Персидском и Оманском заливах». Кроме того, Иран напомнил, что необходимо воздерживаться от «любых авантюр и ложных сообщений».

«ВМС КСИР и вооруженные силы Ирана считают красной чертой действия иностранных сил в регионе, угрожающих национальной безопасности, и на любой просчет дадут решительный ответ», — предупредил Иран.

Кроме того, отмечалось, что 15 апреля был не первый случай, когда американские военные представляют опасность для иранских военнослужащих. Так, 6 и 7 апреля военный флот США совершил опасные и непрофессиональные действия в отношении КСИР. Американцы, по данным корпуса, перехватили иранский корабль. После этого инцидента было решено нарастить присутствие иранских военных в Персидском заливе с целью патрулирования региона.

Кроме того, Тегеран уверен, что присутствие военных Соединенных Штатов в этом заливе незаконно и несет угрозу безопасности в этой местности.