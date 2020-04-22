«Открывать огонь»: Трамп приказал топить иранские корабли

Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился уничтожать все боевые корабли Ирана, которые преследуют американские суда в море.

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«Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов», — написал Трамп в Twitter. Подробностей американский лидер не привел.

В ответ на этот пост американский психотерапевт Джеффри Гутерман ответил: «Трамп собирается убить всех нас».

Ранее пресс-служба базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США сообщила, что военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Персидском заливе совершили опасные маневры в отношении нескольких боевых кораблей США.

«11 судов иранского КСИР неоднократно опасно сближались с несколькими кораблями ВМС США, выполнявшими задания в международных водах на севере Персидского залива», — говорится в посте в Twitter Пятого флота.

Американские военные добавили, что иранские корабли подходили к судам Соединенных Штатов на расстояние вплоть до девяти метров, а также «подрезали» суда США. В качестве подтверждения своих слов американцы опубликовали несколько видео и фото, на которых было видно, что несколько катеров маневрируют вблизи кораблей ВМС США. Примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей. Инцидент произошел 15 апреля.

Вслед за этим Тегеран отметил, что присутствие США в Персидском заливе несет угрозу безопасности Ирана. «Незаконное присутствие американцев является угрозой безопасности в Персидском заливе», — приводил слова министра обороны Исламской Республики Амира Хатами агентство ISNA.

По словам главы минобороны ИРИ, «США подошли к границам Ирана из другой части мира».

Спустя два дня после этого заявления — 19 апреля — в КСИР отметили, что готовы ответить на любые ошибочные действия США в этом регионе. Комментарий военно-морских сил КСИР после инцидента с американскими военными приводит агентство Tasnim.

«Мы советуем американцам соблюдать международные правила и морские протоколы в Персидском заливе и Оманском заливе и воздерживаться от любых авантюр и ложных сообщений. ВМС КСИР и вооруженные силы Ирана считают красной чертой действия иностранных сил в регионе, угрожающих национальной безопасности, и на любой просчет дадут решительный ответ», — отметили иранские военные.

В заявлении также отмечается, что 15 апреля инцидент действительно произошел. Однако в ВМС КСИР опровергли детали конфликта, заявив, что провокационные и опасные действия вели именно военные США, а не Ирана. Иранские военные, в свою очередь, охарактеризовали версию американцев об инциденте как рассказ «в голливудском стиле».

Кроме того, в КСИР отметили, что это не первый раз, когда американские военные ведут себя подобным образом. Опасные и непрофессиональные действия военные флота Соединенных Штатов осуществляли и в начале месяца — 6 и 7 апреля.

Тогда они, по данным КСИР, перехватили иранский корабль. Именно после этого инцидента Корпус стражей исламской революции решил нарастить в Персидском заливе патрулирование своими военными.

Но не только в Персидском заливе есть разногласия между Ираном и США. В начале апреля Трамп заявил, что США нанесут гораздо более мощный удар, если поддерживаемые Ираном группировки нападут на американские объекты в Ираке.

«Мы просто говорим: не делайте это... Тогда [в марте 2020 года] это был очень мощный ответ. Они ударили по одному месту, мы ударили по пяти крупным и по местам с оружием. Не скажу, сколько было тогда убито, но некоторые плохие люди были убиты. Много. Этот ответ будет сильнее, если они сделают что-то», — предупредил американский президент, добавив, что у США есть данные по подготовке операций этими группировками.

В ответ на это глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что «Иран не начинает войн».

«Не идите опять на поводу у разжигателей войн, Дональд Трамп: у Ирана есть друзья: невозможно иметь миллион «доверенных лиц». В отличие от США, которые тайком лгут, обманывают и убивают, Иран действует только в целях самозащиты. Открыто», — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.