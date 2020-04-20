«Оттесняем разведчиков»: Су-35 приблизился к самолету ВМС США

В сети появилось видео того, как российский сверхманевренный истребитель Су-35 над акваторией Средиземного моря приблизился к самолету-разведчику P-8A Poseidon Шестого флота Военно-морских сил США, направлявшегося в сторону российских военных объектов на территории Сирии.

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На кадрах, снятых из кабины американского самолета, видно, как российский истребитель белого цвета летит в непосредственной близости по правому борту, передает РИА «Новости».

Американские военные назвали маневр российского истребителя «небезопасным и непрофессиональным перехватом», и сообщили, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве. Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 м) от самолета ВМС США.

«Это было опасно для экипажей обоих самолетов. Мы призываем к более профессиональным и безопасным полетам!» — говорится в сообщении американской стороны.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал, что российские военные не нарушали правила полетов.

«Из сообщения министерства обороны можно сделать вывод, что российский самолет действовал в пределах норм, предусмотренных для полетов в нейтральном небе. Ничего не нарушили». Американские военные могли прекратить шпионить хотя бы на время коронавируса», — сказал сенатор.

Военный эксперт Иван Коновалов опроверг сообщения об опасности пилотирования со стороны российских летчиков. «Во-первых, нет правил для боевой авиации по сближению, эти правила касаются гражданской авиации.

Во-вторых, каким еще способом отвратить американские самолеты-разведчики от российских объектов? Только оттеснить их, наши летчики так и действуют»,

— подчеркнул аналитик.

Специалист ассоциации военных политологов Андрей Кошкин добавил, что самолет ВМС США летел в данном секторе не просто так, а вел техническую разведку российских военных объектов, сообщает ФАН.

«Мы не уверены, с кем этими разведданными делятся Соединенные Штаты. А порой мы предполагаем и являемся, в общем-то, провидцами своих предположений, что они делятся ими с другими государствами, от которых информация попадает и к террористам», — напомнил эксперт.

Чуть ранее в сети появилось видео того, как высотный перехватчик ВКС России МиГ-31 сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС. Во время полета в международном воздушном пространстве к ним приблизился истребитель НАТО F-16. В ходе сближения пилот МиГ-31 поприветствовал иностранного коллегу, помахав ему рукой и показав большой палец.

В среду, 15 апреля, Су-35 на большой скорости пролетел около P-8A Poseidon, следовавшего в международном воздушном пространстве, чем создал турбулентность для самолета США.

Двумя днями ранее в сети появился ролик, на котором запечатлены необычные маневры польского истребителя F-16. Видео было снято с борта Ил-38 и опубликовано неизвестным пользователем. На кадрах самолет ВВС Польши пытался совершать сопровождение российской авиагруппы.

В начале нынешнего месяца Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) написало в Twitter, что американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря.

Как указывалось в комментарии американской стороны, российские самолеты вошли в зону идентификации систем противовоздушной обороны (ПВО) Аляски 8 апреля. При этом отмечалось, что воздушное пространство россияне не нарушали.

В феврале нынешнего года в России были установлены правила, регламентирующие применение оружия и боевой техники при охране воздушной государственной границы.

«При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося к границе на 50 км (для Южного и Восточного военных округов — 100 км) или при внезапном обнаружении в 150-километровой полосе от границы над территорией РФ неопознанного воздушного судна приводятся в готовность №1 дежурные силы», — говорится в документе.

Дежурные силы — это радиотехнические и радиолокационные установки, самолеты, вертолеты, зенитные ракетные комплексы, корабли и катера. При отказе судна-нарушителя подчиниться командам российских военных применяется оружие на поражение.