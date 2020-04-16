Один не вернулся: Украина обменялась пленными с ДНР

Украина передала Донецкой народной республике (ДНР) десять человек в ходе обмена удерживаемыми лицами. Донецк, в свою очередь, отдал девятерых пленных, сообщил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

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Он уточнил, что киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. По его словам, договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации.

Как отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, изначально формула обмена была «11 на 9», но один человек отказался возвращаться на территорию ДНР.

Первый в этом году обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся 16 апреля. Он прошел в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Горловки.

Днем ранее появилось заявление спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау, в котором говорилось, что участники гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу согласовали детали обмена пленными.

Об этом сообщили и в офисе президента Украины. Там обратили внимание, что в подготовке процесса возникли определенные сложности, связанные с пандемией коронавируса. По этой причине Киев должен организовать изоляцию граждан, которые прибудут на его территорию.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляла, что все освобожденные украинцы отправятся на обязательную обсервацию, так как у некоторых из них есть симптомы коронавируса.

«Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обсервации по тому порядку, который утвержден министерством здравоохранения и главным санитарным врачом», — сказала она.

О намерении сторон провести обмен пленными Дарья Морозова сообщала еще 8 апреля. «После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8», — говорила тогда омбудсмен.

Представитель ДНР выразила надежду, что в дальнейшем все пройдет без изменений и по предварительно согласованному плану.

Еще одна сложность в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе — разведение сил. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник 7 апреля заявил, что Киев отказался обсуждать детали по участкам разведения сил в Донбассе. По его словам, ранее они были практически согласованы в рамках переговоров контактной группы.

«Если две недели назад представителя Вооруженных сил Украины устраивали даже четыре предложенных участка вместо трех и нужно было уточнять детали и координаты, то на этом заседании представитель Киева предложил еще два новых участка и отказался обсуждать конкретику по ранее практически согласованным», — написал он в своем Telegram-канале.

В конце марта Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что украинская сторона сорвала согласование новых участков разведения сил в регионе и отказалась принимать дополнительные меры по прекращению огня. По его словам, представители Киева также не согласовали списки на обмен удерживаемыми лицами и их освобождение.

В прошлом месяце также было принято решение о создании консультативного совета по урегулированию конфликта. Он отличается от трехсторонней контактной группы тем, что в него должны войти представители Германии и Франции как участники «нормандского формата». Новый орган будет курировать выполнение договоренностей, которые были достигнуты на саммите «нормандской четверки».

Создание консультативного совета было обязательным условием Москвы.

Без него дальнейшее урегулирование в Донбассе считалось невозможным. «Там говорили Киеву — сделайте хоть что-то, чтоб показать движение. Хоть какие-то маленькие шаги. Без этого никакие другие вопросы, включая обмен пленными, решатся не будут», — приводит издание «Страна.ua» слова источника, близкого к переговорному процессу в Минске.