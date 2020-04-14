Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19

Издание «Коммерсант» сообщило о трех случаях заражения коронавирусом в российской армии, которые были зафиксированы к 30 марта.

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Источник издания уточнил, что в числе зараженных — прапорщик 1994 года рождения. Он проходит лечение на дому. С ним контактировали десять человек.

В больнице в московском поселке Коммунарка лечится другой зараженный военнослужащий, в звании полковника. Его состояние оценивается как удовлетворительное, пишет издание. С положительным тестом на коронавирус также был госпитализирован мичман Северного флота. С ним контактировал 51 человек.

По словам собеседника издания, в изоляции под медицинским наблюдением находятся как минимум 133 военнослужащих: они контактировали с другими носителями вируса.

В настоящий момент признаков инфекционных заболеваний у них нет.

В Минобороны уже готовы к тому, что заболевших в армии будет больше. По этой причине в военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тыс. инфекционных коек и подготовили к приему больных 32 военных госпиталя. С 30 марта начали формироваться семь мобильных госпиталей, которые могут принять около 700 человек.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, весенний призыв на военную службу в России не отменяется. Соответствующий указ 30 марта подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в тексте документа, вступившего в силу сразу же после его официальной публикации.

На следующий день министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения коронавируса, сообщила газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Кремль ранее допускал перенос сроков призыва из-за эпидемиологической ситуации, но отмечал, что посоветуется с Минобороны.

Шойгу 20 марта принял участие в заседании коллегии военного ведомства и рассказал о мерах, которые принимаются в армии на фоне распространения коронавируса. Тогда же он объявил, что весенний призыв не будет переноситься или отменяться из-за пандемии.

По его словам, призыв будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». На протяжении всего времени призыва новобранцев будут тестировать на наличие коронавируса.

«В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», — заверил Шойгу. Он уточнил, что военкоматы и сборные пункты уже получили все необходимые инструкции, а военные медкомиссии усилены специалистами. Они получают дополнительное оборудование.

Тогда же министр обороны сообщил, что в Вооруженных силах России не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По словам главы ведомства, руководство Минобороны и Генерального штаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, и оно показало отрицательный результат.

Министерство приняло ряд мер безопасности в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. В том числе прекратило прием иностранных представителей и командирование российских военных делегаций за рубеж, уточнил Шойгу. Минобороны также приостановило спортивные, культурно-досуговые и другие массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей. В воинских частях ежедневно измеряют температуру тела прибывающих туда лиц, заверил министр. Кроме того, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, добавил он.

К тому моменту оборонное ведомство уже провело специальное учение по борьбе с распространением коронавируса.

Войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами отработали действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов. Помимо этого, они решали вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части, чтобы нормализовать эпидемобстановку. Безопасность военнослужащих обеспечивали подразделения военной полиции, подчеркнул Шойгу.