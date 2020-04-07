«Божественная» артиллерия: зачем России новая «Малка»

В России завершилась модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Уралвагонзавода», входящего в государственную корпорацию «Ростех».

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У 203-мм пушки «Малка» заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Также вместо импортных комплектующих, которые раньше покупали в основном на Украине, теперь используют отечественные. Работу выполнило ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения», входящее в АО «Концерн «Уралвагонзавод».

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия», — уточнили в пресс-службе.

Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Кроме того, протестированы надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем.

«Первый образец готов к отправке в Вооруженные силы России, а предприятие готово уже к серийной модернизации САУ 2С7М «Малка», — добавили в пресс-службе.

Как ранее писала «Газета.Ru», САУ 2С7М «Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», созданного в 1970-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.

История артиллерии большой и особой мощности (БМ и ОМ) последние несколько десятилетий в нашей стране развивалась зигзагообразно.

Как отмечал Виктор Шунков в книге «Артиллерия особой мощности», с появлением и быстрым развитием ракетно-ядерного оружия в оценке боевых возможностей артиллерии, и прежде всего артиллерии большой и особой мощности, произошли существенные изменения. Учитывая огромную мощь тактических и оперативно-тактических ракет с ядерными зарядами, некоторые военные теоретики пришли к выводу, что в новых условиях ствольная артиллерия уже не в состоянии обеспечить войскам необходимую огневую поддержку.

Это привело к перераспределению средств в пользу ракетно-ядерного вооружения, артиллерийские заводы практически прекратили выпуск орудий большой и особой мощности, а соответствующие конструкторские бюро закрыли или перепрофилировали. В развитии ствольной артиллерии, особенно крупных калибров, наступил перерыв.

Однако «ракетная эйфория» длилась сравнительно недолго.

Вскоре выяснилось, что переход на применение только ракетных комплексов на поле боя требует огромных финансовых затрат, а отдача по сравнению со ствольной артиллерией в некоторых случаях оказывалась не такой значительной, на которую рассчитывали. Ракеты не обеспечивали необходимой точности поражения целей противника, были дороги и сложны в эксплуатации, их мобильность оставляла желать лучшего.

Разработка малогабаритных артиллерийских ядерных боеприпасов калибром 280-420 мм, а затем и 152(155)-203 мм стала еще одним важным доводом в пользу ствольной артиллерии.

Одним из важнейших направлений повышения огневой мощи артиллерии является создание высокоточных артиллерийских боеприпасов (ВАТБ). Современный уровень развития технологий позволяет создавать исключительно эффективные малогабаритные ВТАБ, вследствие чего калибр современных артиллерийских систем большой мощности не превышает 203-210 мм.

Определенным толчком к разработке отечественных орудий большой мощности послужило исключительно успешное боевое применение Израилем 175-мм самоходной пушки М-107 в ходе вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Тогда под уничтожающий огонь этих систем попадали даже стартовые позиции зенитных ракетных комплексов и пункты дислокации радиолокационных рот. Дальность стрельбы этого орудия составляла 32,5 км. Вооруженным силам арабских государств было абсолютно нечего противопоставить самоходным пушкам М-107.

В этой связи в начале в СССР вспомнили о большом триплексе разработки НИИ-58 (этот проект был завершен в 1953 году), в состав которого, наряду с системами С-23-I (210-мм гаубица), С-23-II (280-мм мортира), С-23-IV (203-мм пушка-гаубица), входила и 180-мм дальнобойная пушка С-23 с дальностью стрельбы в 30 км. Работы по этому триплексу были прекращены в 1960 году, в самый разгар ракетной эйфории. После возрождения производства С-23 в СССР задумались о разработке самоходных орудий и более крупного калибра.

Предварительные исследования, связанные с разработкой самоходной 203-мм пушки с дальностью стрельбы до 25 км, были начаты в СССР еще в декабре 1967 года.

Пушка предназначалась для уничтожения отдельных удаленных особо важных объектов, разрушения фортификационных сооружений и нанесения ударов спецбоеприпасами с ядерным зарядом.

В марте 1970 года были разработаны тактико-технические требования на разработку этого орудия, а уже во второй половине 1970-х годов первые серийные самоходные пушки 2С7 «Пион» начали поступать на вооружение артиллерийских бригад особой мощности Советской Армии.

Самоходная пушка 2С7 выполнена по безбашенной схеме, с размещением орудия открыто в кормовой части гусеничного шасси.

В боекомплект пушки входят выстрелы картузного заряжания с переменными зарядами. Основными снарядами являются осколочно-фугасный снаряд и активно-реактивный снаряд. Вес осколочно-фугасного снаряда равен 110 кг, в нем имеется 17,8 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность стрельбы этим снарядом на полном заряде составляет 37,5 км, начальная скорость — 960 м/сек. Активно-реактивный снаряд весит 103 кг, в нем содержится 13,8 кг взрывчатого вещества, дальность стрельбы этим снарядом составляет 47,5 км.

Кроме того, к пушке разработан бетонобойный снаряд, спецбоеприпас с ядерным зарядом и химический снаряд.

Есть информация, что разновидностей ядерных снарядов три, и они называются «Клещевина», «Саженец» и «Перфоратор».

Всего за 16 лет серийного производства было выпущено более 500 единиц 2С7 различных модификаций.

В 1983 году пушка 2С7 была модернизирована и получила обозначение 2С7М «Малка». По данным справочника The Military Balance за 2018 год, на оснащении артиллерии большой мощности Вооруженных сил России в настоящее время находится 60 самоходных орудий этой модели.

За время эксплуатации в Советской Армии самоходные пушки «Пион» ни разу не применялись ни в одном вооруженном конфликте. В основном орудия поступали на оснащение артиллерийских бригад большой мощности Группы советских войск в Германии.

После подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе все самоходные пушки «Пион» и «Малка» были передислоцированы во внутренние округа.

Единственным известным на данный момент эпизодом боевого применения САУ 2С7 является война в Южной Осетии, где грузинской стороной конфликта использовалась батарея из шести САУ 2С7.

При отступлении грузинские войска спрятали все шесть САУ 2С7 в районе Гори. Одна из пяти обнаруженных российскими войсками САУ 2С7 была захвачена в качестве трофея, остальные — уничтожены.

Есть данные о присутствии «Пионов» в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в составе ВСУ, однако достоверных сведений об их боевом применении пока не имеется.

Основными целями для артиллерии большой мощности по-прежнему остаются пункты управления, узлы связи, средства РЭБ, ядерные средства, запасы ядерного и элементы высокоточного оружия, объекты ПВО, ПРО и ВВС, артиллерия и противотанковые средства, фортификационные сооружения, объекты оперативного и войскового тыла вероятного противника.

«Говорить о закате ствольной артиллерии, столь успешно зарекомендовавшей себя в вооруженных конфликтах последнего времени, явно преждевременно»,

— считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как ранее писала «Газета.Ru», не так давно американское аналитическое издание The National Interest сообщило о модернизации российских минометов 2С4 «Тюльпан» и гаубиц 2С7 «Пион». Эта, как ее назвали сами авторы, «божественная» тяжелая артиллерия способна стрелять ядерными снарядами. Как отмечали авторы публикации, эту особенность российского вооружения «НАТО бы познала на горьком опыте, если бы «холодная война» стала горячей».

По их сведениям, Россия совершенствует тяжелую артиллерию, «чтобы интегрировать ее в современные системы командования и управления и внедрить более совершенные системы связи и управления огнем».

При этом американские аналитики не понимают, почему Россия решила вернуться к старому вооружению, которое складировала после окончания «холодной войны». По одной из их версий, снаряды для крупнокалиберной артиллерии существенно дешевле в производстве, чем ракеты.

По мнению высокопоставленного источника «Газеты.Ru» в штабе Ракетных войск и артиллерии,

применение артиллерии большой мощности в конфликтах с применением только обычных средств поражения подчас эффективнее, чем использование штурмовой и бомбардировочной авиации.

Особенно, когда применяются высокоточные боеприпасы, пояснил генерал-артиллерист. Как отметил собеседник издания, стрельба артиллерии большой мощности практически не зависит от метеоусловий, характеризуется большой дальностью и высокой точностью.

Наконец, один выстрел и даже огневой налет артиллерии БМ существенно дешевле самолетовылета современного боевого самолета, полагает генерал. По его мнению, особенно эффективным будет применение артиллерии большой мощности при штурмах городов и при ведении боевых действий в условиях плотной городской застройки.

«Один выстрел прямой наводкой из 203-мм пушки способен привести к полному разрушению значительного по размерам дома, превращенного противником в опорный пункт. А это позволяет мотострелковыми подразделениями успешно выполнять поставленные боевые задачи без неоправданных потерь», — отмечает генерал-артиллерист.

Что касается аналогичного вооружения в Соединенных Штатах, то самоходная гаубица калибра 203,2-мм М110 в вооруженных силах США была снята с вооружения еще в 1990-х годах. Это было сделано в связи с возобладавшим в США мнением, что в современных условиях эффективность артиллерийских систем крупного калибра снижается. Американская самоходная артиллерийская установка М107 калибра 175-мм была снята с вооружения еще в конце 1970-х годов.