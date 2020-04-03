«Один нейтрализован»: ФСБ предотвратила теракты в двух регионах

ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве уточнили, что на Ставрополье были выявлены члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

Преступление готовили житель края и уроженец Дагестана. Они планировали нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан. Один из преступников был задержан силами спецподразделений ФСБ в Нефтекумске. Второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщили в ЦОС.

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«На месте происшествия обнаружены и изъяты предметы и вещества, которые приобретались бандитами для сбора самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская литература», — отметили в центре. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов в результате спецоперации нет.

Сообщается, что совместно с сотрудниками МВД ФСБ задержала в городе Лянтор (ХМАО) троих членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) .

Они готовили теракт в одном из торговых объектов города.

«У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы», — уточнили в ФСБ. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ») и 317 («Посягательство на сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Довольно много подобных случаев было в прошлом месяце. Так, 27 марта сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре россиянина, который переписывался с активистами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Он хотел совершить теракт.

В машине задержанного силовики обнаружили самодельное взрывное устройство.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 1993 года рождения. По результатам экспертиз предметов и документов будет принято соответствующее процессуальное решение», — указано в сообщении спецслужбы.

Двумя днями ранее следствие задержало пять человек по делу о создании ячейки террористической организации «Исламское государство», сообщало РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Она уточнила, что по этому делу уже проходят 22 человека, пять из них были задержаны, остальные отбывают наказание или умерли. По ее словам, пятеро задержанных ранее отбывали наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия.

Петренко отметила, что при обыске в колонии правоохранители нашли и изъяли экстремистскую литературу и символику террористической организации.

По версии следствия, заключенный дагестанец по фамилии Гасанов организовал в калмыкской колонии террористическое сообщество, в состав которого вошли более сотни осужденных. Позже его освободили из заключения, и он объявил себя главой незаконного вооруженного формирования. В 2015 году его ликвидировали при посягательстве на жизнь полицейских.

До этого ячейку финансистов «Исламского государства» удалось найти в Крыму, Ростовской области и Республике Коми. Такую операцию сотрудники ФСБ провели там 20 марта, сообщало ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По информации ФСБ, задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Злоумышленники собирали деньги, прикрываясь благотворительной деятельностью. В общей сложности, террористам удалось собрать 2 млн рублей, отметили в ЦОС.

В начале прошлого месяца сотрудники ФСБ обнаружили ячейку международной террористической организации, члены которой финансировали боевиков, в Твери. Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ, лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственной армии Сирии. Известно, что членами структуры были уроженцы одной из республик Центральной Азии.

Против них были возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Дело завели также в отношении тех, кто знал о деятельности террористов, но не сообщил об этом правоохранителям.