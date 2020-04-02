Уснули и не проснулись: «странные случаи» коронавируса в Италии

В городе Громо в итальянской Ломбардии, которая больше других областей страны пострадала от коронавируса, зафиксировано несколько специфических случаев COVID-19. Как пишет «Московский комсомолец», некоторые люди с инфекцией просто засыпали и не просыпались. При этом до летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось, обращает внимание журналист.

По данным издания, за сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких случаев было по меньшей мере пять.

В пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, в коридорах, палатах и столовых проходит антисептическая обработка. Помимо пансионата «Сан-Лоренцо» в Громо, российские специалисты обработали улицы соседнего городка Вальбондионе.

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Военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из России совместно с итальянскими военными экспертами провели полную санобработку и дезинфекцию 17 пансионатов в Ломбардии.

Каждый день к противоэпидемическим мероприятиям привлекают расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

О помощи Италии со стороны России в борьбе с коронавирусом 21 марта в ходе телефонного разговора договорились российский президент Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Уже с вечера 22 марта в Италию из РФ начали прибывать самолеты с медпомощью. 15-й борт прибыл туда утром 25 марта. На воздушных суднах в страну доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

В город Бергамо в Ломбардии российские военные специалисты прибыли 1 апреля. Это один из наиболее сильно пострадавших от пандемии населенных пунктов. Врачебно-сестринские бригады из России совместно с итальянскими коллегами на данный момент занимаются оборудованием отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в Бергамо для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Сегодня Италия занимает первое место в Европе по количеству инфицированных. По последним официальным данным, там зарегистрированы уже более 110 тыс. случаев заражения, почти 17 тыс. больных выздоровели. Во всем мире Италия первая по числу жертв: от коронавируса в стране погибли 13 155 человек.

По словам президента Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро, график роста числа заражений в стране находится в состоянии «плато».

Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана, в свою очередь, сообщил, что в регионе прекратился рост числа заразившихся коронавирусом.

«Мы вышли на стабильный уровень [заражения], то есть больше нет роста. Мы склонны следовать предположениям специалистов, что пик был достигнут, и теперь после стабильного числа заражений [количество случаев инфицирования в сутки] начнет снижаться. Положительный фактор в том, что меры сдерживания принесли результат, но ослаблять их рано», — сказал Фонтана, которого цитирует агентство ANSA.

В Ломбардии больше всего инфицированных и скончавшихся: из 105 792 заразившихся по всей Италии с начала эпидемии там были выявлены 43 208 случаев. В этой области более половины скончавшихся: 7 199 из 12 428. При этом там остается высокий процент излечения: 10 885 из 15 729.

Вторая по числу инфицированных в Италии — Эмилия-Романья. Общее число больных там более чем втрое меньше, чем в Ломбардии — 14 074. Из них 1 644 человека скончались.

Газета La Nuova Ferrara ранее со ссылкой на данные о числе инфицированных в провинции Феррара в регионе Эмилия-Романья и заявление комиссара службы гражданской обороны по региону Серджио Вентури писала, что у местных жителей может быть иммунитет к коронавирусу нового типа.

«Если посмотреть на заболеваемость в провинции Феррара, то можно заметить, что есть несколько случаев в столице, но все остальные зафиксированы преимущественно на границе с Болоньей [область в Эмилии-Романье к юго-западу от Феррары]. Большая часть провинции убереглась [от коронавируса]», — утверждал комиссар.