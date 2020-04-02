Можем повторить: как в США принимают помощь из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 «Руслан» с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK). По его словам, борт разгружают быстро и без бюрократических таможенных формальностей.

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«Мы искренне благодарим вас за ту помощь, которую вы везете», — приветствовал пилотов диспетчер в JFK.

Он уточнил, что сейчас груз осматривают без вскрытия упаковок. Представитель аэропорта назвал это совершенно стандартной процедурой. «У экипажа самолета — 14 человек — были очень быстро проверены паспорта», — подчеркнул он.

Самолет начали разгружать 1 апреля в 16.50 по местному времени (23.50 мск) — менее чем через час после посадки.

На летном поле борт встречали первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский и российские дипломаты. Как отмечают СМИ, самолет должен вернуться в РФ в ближайшее время.

По словам Полянского, гуманитарная помощь, которую доставили в США, в основном, состоит из средств индивидуальной защиты. Россия передала Соединенным Штатам те предметы, которых не хватает местным врачам, объяснил он ТАСС.

«В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», — подчеркнул заместитель российского постпреда.

В какие больницы российская помощь отправится в первую очередь, решат местные власти. Полянский не исключил, что в США могут отправить новую партию гуманитарной помощи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности об отправке в Штаты такого самолета в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора.

«Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично. Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», — сказал Трамп.

Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что с угрозой пандемии сейчас столкнулся весь мир и бороться с ней тоже нужно совместными усилиями.

К тому же, он выразил уверенность, что в случае необходимости Вашингтон отплатит Москве услугой за услугу.

«С радостью примем [помощь]. Без всякой политизации», — сказал дипломат.

Об этом говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин, предлагая помощь, исходил из того, что, «когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью».

На продолжение взаимной гуманитарной помощи с Россией рассчитывают и сами власти Соединенных Штатов. «Обе страны предоставляли гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, без сомнения, будут делать это снова в будущем», — говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, распространенном в связи с прибытием в страну российского самолета с медоборудованием.

Она подчеркнула, что сейчас время для совместной работы по борьбе с общим врагом, который угрожает жизням всех. Ортэгус заверила, что США привержены глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом.

«Страны группы двадцати (G20) на прошлой неделе договорились работать вместе, чтобы достичь победы над коронавирусом, и мы тесно сотрудничаем с этими и другими странами над обеспечением того, чтобы критически необходимые [медицинские] принадлежности предоставлялись тем, кто в них нуждается», — сказала глава пресс-службы Госдепа.

По ее словам, власти США согласились получить от России медицинские принадлежности, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средства личной защиты.

В настоящее время США сохраняют первое место по количеству заразившихся коронавирусом. По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Соединенных Штатах зафиксировано 215 417 случаев инфицирования. Умерли 5 116 человек.