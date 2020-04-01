Надо помогать: Столтенберг поддержал отправку врачей из РФ в Италию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пандемию коронавируса международным кризисом, в условиях которого странам необходимо помогать друг другу. Таким образом он прокомментировал российскую и китайскую поддержку других стран на фоне пандемии.

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«Страны должны решать, какая помощь им нужна. Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу. Члены НАТО помогают, другие страны помогают, и это должно основываться на национальных запросах и нуждах. Это то, что я могу сказать о различных видах помощи, которую различные члены [НАТО] получают», — сказал Столтенберг в ходе видеоконференции.

Он также привел несколько примеров содействия между странами НАТО в борьбе с пандемией. В частности, он напомнил, что 1 апреля из Турции в Испанию и Италию отправились военные самолеты с медицинским оборудованием. К тому же, в эти страны и восточноевропейские государства НАТО отправились врачи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Столтенберга, написала на своей странице в Facebook, что все страны мира должны делать все от них зависящее, чтобы международные кризисы не происходили.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом, в ходе телефонного разговора 21 марта. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов. Они доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские военные специалисты 1 апреля прибыли в город Бергамо в Ломбардии, один из наиболее сильно пострадавших от пандемии. На данный момент российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами занимаются оборудованием отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в Бергамо для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией.

На сегодня количество заразившихся коронавирусом в мире превышает 860,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса. По этим сведениям, более 178 тыс. пациентов по всему миру уже выздоровели.

Италия находится на втором месте по числу подтвержденных случаев. Их в стране 105,7 тыс.

Ее опережают США со 189,6 тыс. заболевших. За Италией идет Испания — 95,9 тыс. В Китае, где началась пандемия, 82,3 тыс. зараженных. Далее идут Германия с 71,8 тыс. и Франция, где почти 52,8 тыс. инфицированных.

Всего в мире от коронавируса умерли, по информации Университета Джонса Хопкинса, 42 354 человека. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии — 12 428.

По словам губернатора северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтаны, в регионе прекратился рост числа заразившихся коронавирусом.

«Мы вышли на стабильный уровень [заражения], то есть больше нет роста. Мы склонны следовать предположениям специалистов, что пик был достигнут, и теперь после стабильного числа заражений [количество случаев инфицирования в сутки] начнет снижаться. Положительный фактор в том, что меры сдерживания принесли результат, но ослаблять их рано», — сказал Фонтана, слова которого приводит агентство ANSA.

Ломбардия стала центром локальной вспышки коронавсируса в Италии. Там больше всего инфицированных и скончавшихся: из 105 792 заразившихся по всей Италии с начала эпидемии в Ломбардии были выявлены 43 208 случаев. На эту область приходятся более половины скончавшихся — 7 199 из 12 428. В то же время там 2/3 выздоровевших — 10 885 из 15 729.

На втором месте по числу инфицированных в Италии находится Эмилия-Романья, где общее число больных более чем втрое меньше, чем в Ломбардии — 14 074. Из них 1 644 человека скончались.

Как предполагает газета La Nuova Ferrara, ссылаясь на данные о числе инфицированных в провинции Феррара в регионе Эмилия-Романья и заявление комиссара службы гражданской обороны по региону Серджио Вентури, у местных жителей может быть иммунитет к коронавирусу нового типа.

«Если посмотреть на заболеваемость в провинции Феррара, то можно заметить, что есть несколько случаев в столице, но все остальные зафиксированы преимущественно на границе с Болоньей [область в Эмилии-Романье к юго-западу от Феррары]. Большая часть провинции убереглась [от коронавируса]», — цитирует издание комиссара.

По информации газеты, в Ферраре с начала эпидемии коронавирусом заразились 307 человек.