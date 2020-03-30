Готова ко всему: в США оценили российскую подлодку

Запуск крылатых ракет с подводных лодок прямо от причальной стенки — это еще один пример интересной и уникальной военно-морской тактики, которую СССР выработал во время «холодной войны», а Россия использует до сих пор, пишет The Drive.

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Так в американском издании прокомментировали возможность российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» запускать крылатые ракеты «Калибр» непосредственно у причальной стенки, если противник застал ее «врасплох».

Об успешном пуске «Калибра» пришвартованным к пирсу «Северодвинском» год назад писали «Известия».

Как отметили в издании, таким образом моряки продемонстрировали возможности «застигнутой врасплох» субмарины решать боевые задачи, когда «не работает ряд узлов и систем».

Руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин подчеркнул, что на рубеже 1960-1970-х годов в СССР научили АПЛ второго поколения применять межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) непосредственно от причала. По его словам, это повысило боевую эффективность оружия.

«У флота не всегда есть время на развертывание, необходимое для того, чтобы корабли отошли от причала и проследовали в заранее намеченный район нанесения удара. Подводники должны уметь при необходимости применить свое основное оружие тут же, не отходя от пирса», — отметил эксперт.

Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 («Ясень») «Северодвинск» приняли в ВМФ России в 2014 году. На сегодняшний день эта субмарина — единственный действующий корабль этой серии. В ближайшие пару лет российские моряки планируют получить еще шесть таких подлодок. Они отличаются возможностью комбинирования ракетного и торпедного вооружения. Максимальная глубина погружения корабля — 600 м, надводная скорость — 16 узлов, а подводная — 31 узел. Экипаж АПЛ составляют 90 человек.

Крылатые ракеты «Калибр» сегодня считаются одними из самых эффективных средств поражения, находящихся на вооружении кораблей и подлодок российского флота.

Это оружие широко применяется в рамках военной операции России в Сирии. В Арабской Республике ракеты доказали свои высокие тактико-технические характеристики.

Комплекс С-14 «Калибр» был разработан опытным конструкторским бюро «Новатор» на основе комплекса С-10 «Гранат». Впервые его показали в 1993 году. На основе «Калибра» созданы комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования.

Комплекс также предлагается на экспорт. Разные виды «Калибров» сегодня стоят на вооружении России, Индии и Китая.

Основные носители «Калибров» — корабли и подводные лодки. В частности, ракеты находятся на вооружении фрегатов проекта 22350 и 11356, корветов проекта 20385, малых ракетных кораблей проектов 21631 и 22800, патрульных кораблей проекта 22160, подводных лодок проектов 885 «Ясень», 636 «Варшавянка», 677 «Лада», 971 «Щука-Б» и 877 «Палтус». Заявленная дальность полета «Калибра» морского базирования — около 1,4 тыс. км.

«Калибры» развернуты на Балтийском, Черноморском и Северном флотах и полностью способны решать задачи стратегического сдерживания. «Комплексы «Калибр» позволяют России сегодня обеспечивать статус стратегического неядерного сдерживания», — объяснял ТАСС главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В феврале прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности будет разработан в течение 2019-2020 годов.

По его словам, «использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования». «Кроме того, важно повысить дальность стрельбы разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов», — подчеркнул Шойгу.

До этого сообщалось, что в России планируют создать сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и запустить «опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».