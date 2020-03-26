«Надежда есть»: в Черном море ищут пилота Су-27

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя. Сейчас в этом районе продолжается поисковая операция, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

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«В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской. Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», — отметили в Росморречфлоте. Как уточнили в пресс-службе, в поисковой операции участвуют шесть судов.

О полученных сигналах с радиомаяка сообщал также источник ТАСС в морских оперативных службах. Он рассказал, что они были направлены из района, расположенного за пределами зоны поиска.

«Или ветром снесло, или на парашюте», — предположил он.

В операции по спасению пилота задействованы самолет Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль, а также гражданские суда, которые находились в непосредственной близости от места происшествия.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что к месту падения истребителя направили два буксира «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Кроме того, в зоне поиска уже находится теплоход «Волго-Балт 179». На месте спасательную операцию координируют Морские спасательно-координационные центры (МСКЦ) Керчь.

Информация о крушении Су-27 в Черноморском регионе поступила вечером 25 марта. В Минобороны уточнили, что истребитель упал в воду около 20:10 в 50 км от Феодосии и побережья Крыма, когда выполнял плановый полет.

Некоторое время спустя военные сообщили, что поисковая операция осложняется плохими погодными условиями.

Российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27 предназначен для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и ликвидации пилотируемых и беспилотных самолетов над своей территорией. Кроме того, он обеспечивает действия сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты.

В тот же день, 25 марта, на Кубани под станицей Дмитриевской потерпел крушение учебно-боевой самолет L-39. Им управлял четверокурсник Краснодарского высшего военного авиационного училища, ему не удалось выжить. Как уточнили в Минобороны России, пилот пытался увести падающую машину в сторону от населенного пункта, и ему не хватило времени, чтобы катапультироваться. Полет выполнялся без боекомплекта.

Причина катастрофы пока неизвестна. В военном ведомстве не исключают, что L-39 разбился из-за технической неисправности.

L-39 (Aero L-39 Albatros) — одномоторный двухместный самолет, разработанный чешской фирмой Aero Vodochody. С его помощью курсантов обучают технике пилотирования, элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей визуально, а также действиям по наземным объектам. На таких самолетах тренируется летный состав училищ и строевых частей.

В конце декабря прошлого года под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги крушение потерпел истребитель пятого поколения Су-57. Это была первая авария для этой модели. Пилот успел катапультироваться. Его отпустили из больницы после проведения обследований.

В декабре прошлого года на Кубани потерпел крушение военный вертолет Ми-28. На борту находились два человека — командир и второй пилот. Оба они погибли.

Как сообщал собеседник ТАСС в региональных экстренных службах, это были опытные летчики.

Разбившуюся машину обнаружили на территории воинской части. Источник ТАСС уточнил, что вертолет зацепил землю из-за сильного тумана. Источник РИА «Новости» в качестве основных версий крушения Ми-28 допустил ошибку в пилотировании и техническую неисправность.

По данным российского оборонного ведомства, катастрофа произошла примерно в 23:00 11 декабря в районе аэродрома Кореновск во время выполнения экипажем учебно-тренировочного полета «в сложных метеорологических условиях».

Ми-28 — это советский и российский ударный вертолет. Он был создан для поиска и уничтожения танков противника и другой бронированной техники.