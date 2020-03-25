Предельные показатели: как Минобороны испытало Су-57

Минобороны России опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57 на максимальной скорости. Как уточнили в военном ведомстве, летчики ВКС полностью освоили самолеты на всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот и перегрузок.

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«В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения», — указали в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

На заключительном этапе полетов летчики выполнили элементы ближнего воздушного боя, в частности с применением сверхманевренных режимов.

В конце прошлого месяца ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что в России создали малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракету для многофункционального истребителя Су-57. Собеседники агентства отметили, что ракета класса «воздух — воздух» предназначена для внутрифюзеляжного размещения, но этот опытный образец пока не испытывали с самолетом-носителем.

Но на Западе этот истребитель оценивают отнюдь не так высоко. В середине января издание The National Interest писало, что Су-57 не полностью боеспособен. По мнению автора статьи, самолет недостаточно профинансирован и слишком долго разрабатывается. К тому же он немногосерийный, обратил внимание журналист. Он также отметил, что у истребителя отсутствуют штатные двигатели второго этапа.

В материале указано, что сейчас в российском парке тактической авиации около 1 тыс. самолетов, среди которых нет ни одного серийного истребителя пятого поколения. При этом в парке США около 3 тыс. самолетов, в том числе сотни истребителей пятого поколения, констатировал автор.

В конце прошлого года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для Су-57 разработают новые виды вооружения.

Он рассказал, что в России интенсивно проводятся испытания с двигателем второго этапа.

«Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», — подчеркнул Слюсарь.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 (заводское обозначение — Т-50, по кодификации НАТО — Felon — «Преступник») — это российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных и надводных целей противника. Истребитель может вести бой с любыми истребителями противника. Самолет способен осуществлять мониторинг воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выводить из строя штабы, командные пункты, а также системы управления действиями противника.

Су-57 создан с применением технологий малозаметности. Он был разработан в качестве замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 уже испытаны в Сирии.

До августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50. Мелкосерийное производство самолетов началось в 2013 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ). 29 мая прошлого года было запущено серийное производство истребителя.

Российское Минобороны получит 76 Су-57 в рамках контракта с компанией «Сухой» на сумму свыше 150 млрд руб.

Его подписали в конце июня 2019 года. Истребители будут поставлены Воздушно-космическим силам до 2028 года.

Таким количеством самолетов этого типа можно будет укомплектовать три истребительных авиационных полка двухэскадрильного состава. Планируется, что полки с Су-57 будут прикрывать основные стратегические направления: на Дальнем Востоке, на западных рубежах страны и на юго-западном направлении в Черноморском регионе.