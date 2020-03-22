Взрыв боеприпаса под Мурманском: пять человек пострадали

Под Мурманском взорвался артиллерийский боеприпас на складе ракетно-артиллерийского завода, заявили в пресс-службе Северного флота.

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«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — говорится в сообщении флота.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, речь идет о заводе в микрорайоне Росляково, где находятся снаряды разного калибра. Как пояснил собеседник агентства, после взрыва не последовало пожара.

«По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести», — отметил представитель экстренных служб.

Согласно одной из версий, боеприпас взорвался из-за нарушения техники обращения с ним. В Минобороны сообщили, что пострадавших военнослужащих доставили в больницу. Их жизни ничто не угрожает. Комиссия Северного флота начала выяснять обстоятельства произошедшего и проводить проверку по факту ЧП на заводе.

Местное информационное агентство «СеверПост» со ссылкой на источник сообщило, что произошло возгорание пороха.

«Во время погрузки артиллерийских боеприпасов калибром 57-мм один снаряд упал на землю и наколол капсуль, в результате чего произошло возгорание порохового заряда гильзы. Боеприпас был без взрывателя, поэтому взрыва практически не было», — пояснил изданию источник, который якобы побывал на месте происшествия.

При этом он отметил, что полученные ранения оказались тяжелыми. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, некоторые отказались от госпитализации.

Это уже второе такое происшествие на военных объектах Мурманской области за текущий месяц. В начале марта на территории одной из воинских частей региона также произошел взрыв. В результате происшествия были ранены пятеро военных. СМИ сообщали, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Тогда, так же как и сейчас, основной причиной, по которой произошел взрыв, назвали нарушение техники безопасности. Пресс-служба Северного флота сообщила, что 4 марта произошел взрыв имитационного снаряда на полигоне во время плановых занятий по боевой подготовке. По информации пресс-службы, сработал маломощный заряд типа «взрывпакет».

Собеседник «Интерфакса» тогда отмечал, что угрозы детонации не было, так как в районе ЧП отсутствовали боевые припасы. В Северном флоте, в свою очередь, сообщили, что все пострадавшие были доставлены в госпиталь и им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожало.

«В настоящее время командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего», — подчеркивалось в сообщении.

Но не только в Мурманской области происходили в этом марте происшествия, в результате которых страдали военнослужащие. Так, 11 марта в Подмосковье на территории военной части взорвался газовый баллон во время сортировки металлолома. Из-за случившегося один военнослужащий был доставлен в больницу, еще трое его сослуживцев получили ссадины и ушибы. Всем пострадавшим своевременно была оказана помощь врачей.

«В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе Западного военного округа. По данным «Интерфакса», взрыв произошел в подмосковных Луховицах.

В то же время источники агентства в «Скорой помощи» сообщили, что были госпитализированы трое военнослужащих по контракту и один военный, проходящий срочную службу.

Местное издание «Луховицкие вести» указывало, что взрыв произошел в части, которая относится к железнодорожным войскам. При этом один из пострадавших, по данным этого СМИ, находился в тяжелом состоянии.